Наука, лежащая в основе отличительных рисунков кожи животных: изучение роли диффузиофореза

Отличительные узоры на коже животных, такие как полосы зебры и пятна цвета ядовитой лягушки, уже давно заинтриговали ученых. Эти узоры выполняют различные биологические функции, включая регулирование температуры, маскировку и подачу предупреждающих сигналов. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, исследователи предложили потенциальный механизм формирования этих закономерностей, который может найти применение в таких областях, как медицинская диагностика и синтетические материалы.

Предыдущие исследования показали, что диффузия имеет тенденцию создавать однородность цвета, что затрудняет формирование различных цветовых узоров. Однако математик Алан Тьюринг в своей статье 1952 года предложил решение, предполагая, что химические реакции, участвующие в образовании цвета, могут взаимодействовать таким образом, что противодействует диффузии. Это приводит к самоорганизации и образованию взаимосвязанных областей разного цвета, известных как паттерны Тьюринга.

Чтобы лучше понять, как животные создают характерные цветовые узоры, исследователи обратились к лабораторным экспериментам с частицами микронного размера. Эти эксперименты показали, что изменения концентрации некоторых веществ могут побуждать другие частицы двигаться в определенных направлениях — явление, называемое диффузиофорезом. Диффузиофорез – это движение частиц за счет градиентов концентрации в жидкой среде.

Проведя компьютерное моделирование паттернов Тьюринга в сочетании с диффузиофорезом, исследователи обнаружили, что полученные паттерны стали значительно более четкими. Эти симуляции успешно воспроизвели замысловатые узоры на коже реальных животных, таких как богато украшенный кузовок и драгоценная мурена.

Результаты этого исследования выходят за рамки понимания окраски животных. Они предполагают, что диффузиофорез может сыграть ключевую роль в создании отличительных узоров в других областях природы, например, в пигментах кожи животных. Кроме того, это исследование открывает возможности для разработки синтетических систем и пластырей искусственной кожи, которые могут имитировать адаптивный характер структуры кожи животных. Эти кожные пятна могут найти применение в медицинской диагностике, определении изменений биохимических маркеров и мониторинге концентрации химических веществ в окружающей среде.

Хотя это исследование в основном сосредоточено на сферических частицах, необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять влияние формы частиц на формирование сложных узоров. Кроме того, сложная биологическая среда, в которой движутся пигментные клетки, требует дополнительных исследований, чтобы полностью понять, как она влияет на формирование структуры.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое шаблоны Тьюринга?

Ответ: Паттерны Тьюринга — это самоорганизующиеся цветовые узоры, которые образуются в результате химических реакций, взаимодействующих таким образом, что противодействует диффузии.

Вопрос: Что такое диффузиофорез?

Ответ: Диффузиофорез – это движение частиц в жидкой среде за счет градиентов концентрации.

Вопрос: Как можно применить это исследование?

Ответ: Результаты могут найти применение в таких областях, как медицинская диагностика, синтетические материалы и мониторинг окружающей среды.

Вопрос: Каковы потенциальные возможности применения пластырей из искусственной кожи?

Ответ: Искусственные кожные пластыри можно использовать для диагностики заболеваний, мониторинга состояния здоровья пациента и определения изменений концентрации вредных химических веществ в окружающей среде.

Вопрос: Каковы будущие направления исследований в этой области?

Ответ: Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять влияние формы частиц на формирование узора и влияние биологической среды на движение и стабильность узора.