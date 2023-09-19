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Исследования показали, что искусственные пруды могут быть чистыми источниками выбросов парниковых газов

ByВики Ставропулу

сентябрь 19, 2023
Исследования показали, что искусственные пруды могут быть чистыми источниками выбросов парниковых газов

Новое исследование, проведенное Корнельским университетом, показывает, что искусственные пруды оказывают значительное влияние на выбросы парниковых газов. Два связанных исследования, проведенных исследователями из Корнелла, начинают количественно оценивать влияние как искусственных, так и естественных прудов на глобальный баланс парниковых газов, предоставляя ценную информацию по теме, которая еще не до конца изучена.

Исследования показали, что если сложить выбросы и накопление углерода в искусственных прудах, то пруды могут стать чистыми источниками выбросов парниковых газов. Предыдущие оценки показывают, что пруды, которые определяются как водоемы площадью 5 гектаров или меньше, могут составлять 5% глобальных выбросов метана. Однако без точных измерений во многих прудах этот процент может варьироваться от половины до двух раз от расчетной суммы. Кроме того, существуют ограниченные оценки уровня захоронения углерода в прудах.

Одно исследование, проведенное исследователями, было сосредоточено на количестве углерода, связываемого в 22 специально выбранных прудах. Исследователи изучили прошлую хозяйственную деятельность и измерили толщину отложений и содержание углерода в прудах. Они обнаружили, что на скорость захоронения углерода в прудах влияют такие факторы, как водные растения, рыба и уровень питательных веществ. Исследование также показало, что как естественные, так и искусственные пруды во всем мире улавливают значительное количество углерода, что указывает на то, что секвестрация углерода в прудах недооценивается.

Второе исследование изучало сезонные выбросы парниковых газов из конкретных экспериментальных прудов Корнелла. Метан, мощный парниковый газ, составлял большую часть выбросов в атмосферу. Исследование также подчеркнуло важность частого отбора проб для точного учета выбросов парниковых газов из прудов.

В целом, эти исследования показывают, что пруды играют роль в выбросах парниковых газов и хранении углерода. Хотя в настоящее время пруды могут быть чистыми эмиттерами парниковых газов из-за выброса метана, они могут стать чистыми поглотителями за счет сокращения выбросов метана. Результаты также предлагают использовать барботеры или подводные циркуляторы для снижения выбросов метана в прудах.

Дальнейшие исследования и понимание роли прудов в выбросах парниковых газов имеют решающее значение для точного моделирования климата и прогнозов.

источники:
– Мередит А. Холгерсон и др., Высокие темпы захоронения углерода, связанные с автохтонным производством в искусственных прудах, Письма о лимнологии и океанографии (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351
– Николас Э. Рэй и др., Высокая внутрисезонная изменчивость выбросов парниковых газов из построенных прудов умеренного пояса, Письма о геофизических исследованиях (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235
(Источник: Корнелл)

By Вики Ставропулу

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