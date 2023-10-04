Таинственные круги фей, найденные в разных местах по всему миру

Ученых уже давно заинтриговали загадочные круговые узоры голой почвы, окруженные кольцами растительности, известными как сказочные круги. Раньше считалось, что эти образования существуют только в некоторых частях Намибии и Австралии. Однако недавние исследования обнаружили волшебные круги в более чем 250 местах в 15 странах и на трех континентах. Это новое открытие проливает свет на факторы окружающей среды, которые способствуют их образованию.

В исследовании, опубликованном в журнале PNAS, использовались модели на основе искусственного интеллекта для анализа спутниковых изображений и выявления 263 мест по всему миру, которые демонстрируют закономерности, похожие на сказочные круги, наблюдаемые в Намибии и Западной Австралии. Исследователи под руководством Эмилио Гирадо из Лаборатории экологии засушливых зон и глобальных изменений Университета Аликанте обнаружили сильную корреляцию между конкретными характеристиками почвы и климата и наличием волшебных кругов.

Ключевыми показателями возникновения сказочного круга являются низкое содержание азота в почве и среднегодовое количество осадков менее 200 мм. Исследователи также обнаружили, что области с кругами фей демонстрируют большую стабильность по сравнению с другими экосистемами. Это говорит о том, что сказочные круги могут служить индикаторами деградации экосистемы, вызванной изменением климата, подобно другим пространственным закономерностям в засушливых зонах.

Результаты этого исследования открывают новые возможности для исследования функционального значения кругов фей. Они дают представление о том, как эти растительные структуры способствуют стабильности экосистемы и помогают смягчить последствия изменения климата. В исследовании подчеркивается значение волшебных кругов как потенциальных индикаторов изменений окружающей среды во все более хрупких экосистемах.

Углубляя наше понимание распространения и характеристик кругов фей, ученые смогут глубже изучить их роль в поддержании здоровья и устойчивости экосистем. Эти знания могут сыграть важную роль в разработке стратегий по защите и управлению этими уникальными образованиями перед лицом продолжающихся экологических проблем.

источники:

– Исследование PNAS: «Глобальное распределение закономерностей в засушливых системах: круги фей, формикарииды и наукометрический анализ»

– Изображение 1: Сказочный круг в Намибии, автор Торстен Беккер/Википедия (CC BY-SA 2.0)

– Изображение 2: Сказочные круги в долине Мариенфлусс в Намибии, автор Торстен Беккер/Википедия (CC BY-SA 2.0)