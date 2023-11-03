Астрономы открыли удивительные свойства остатка сверхновой 1E 0102.2–7219

Недавнее исследование, проведенное международной командой астрономов с использованием компактной решетки австралийского телескопа (ATCA) и большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки Атакамы (ALMA), позволило по-новому взглянуть на свойства и природу остатка сверхновой, известного как 1E 0102.2–7219. Исследование, опубликованное в журнале «Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества», проливает свет на удивительные особенности этой космической структуры.

Остатки сверхновых (SNR) представляют собой обширные и диффузные структуры, возникающие в результате взрыва сверхновой. Эти остатки состоят из материала, выброшенного в результате взрыва, а также межзвездного материала, унесенного ударной волной, вызванной взорвавшейся звездой.

1E 0102.2–7219, также известная как E0102, — это молодое SNR с коллапсом ядра, расположенное в Малом Магеллановом Облаке (SMC) — карликовой галактике, вращающейся вокруг Млечного Пути. Благодаря своей яркой кольцеобразной структуре и внешнему краю, повторяющему движущуюся вперед взрывную волну, E0102 привлек интерес исследователей с момента ее открытия в 1981 году. Предыдущие наблюдения оценили возраст E0102 примерно в 1,738 лет. Масса прародителя взорвавшейся звезды оценивается в пределах от 32 до 50 солнечных масс.

Чтобы получить дополнительную информацию, группа астрономов под руководством Рами З.Э. Альсабери из Университета Западного Сиднея в Пенрите, Австралия, использовала ATCA и ALMA для наблюдения E0102 с высоким разрешением и чувствительностью.

Их наблюдения показали, что E0102 имеет кольцевую морфологию со средним радиусом около 20.2 световых лет, а также мостообразную структуру. Примечательно, что в центральной части E0102 имелся характерный горизонтальный мост или перемычка.

Исследователи также обнаружили, что спектральный индекс E0102, который описывает поведение радиоизлучения на различных длинах волн, имеет среднее значение -0.54. Более тщательный анализ показал, что спектральный индекс был более крутым (примерно -0.6) на внутреннем и внешнем радиусах, тогда как на промежуточных радиусах наблюдались пологие градиенты. Самое яркое радиоизлучение наблюдалось в северо-восточной части E0102.

Важно отметить, что наблюдения выявили поляризованные области внутри оболочки E0102 с измеренной средней фракционной поляризацией 7% и 12% на частотах 5,500 и 9,000 МГц соответственно. Эти измерения позволили астрономам рассчитать напряженность магнитного поля на луче зрения, которая составила 44 мкГс, при равнораспределенном поле 65±5 мкГс.

Что касается окружающей среды E0102, исследователи идентифицировали облако нейтрального атомарного водорода (HI), расположенное ближе к остатку, с диапазоном скоростей примерно 160–180 км/с. Кроме того, на скорости 163.7–167.6 км/с наблюдалась каверноподобная структура.

Таким образом, всесторонний анализ, проведенный исследователями, подтвердил, что свойства E0102 совпадают со свойствами, которые обычно ассоциируются с остатками молодых сверхновых. Они также отметили, что относительно низкая интегральная линейная поляризация этого остатка предполагает высокую степень турбулентности.

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

Вопрос: Что такое остаток сверхновой?

Ответ: Остатки сверхновой представляют собой диффузные расширяющиеся структуры, возникающие в результате взрыва сверхновой. Они состоят из материала, выброшенного в результате взрыва, и межзвездного материала, унесенного ударной волной, произведенной взорвавшейся звездой.

Вопрос: Где находится 1E 0102.2–7219?

A: 1E 0102.2–7219, также известная как E0102, расположена в Малом Магеллановом Облаке (SMC), карликовой галактике, вращающейся вокруг Млечного Пути.

Вопрос: Что показало недавнее исследование об E0102?

Ответ: Исследование показало, что E0102 имеет кольцевую морфологию с мостовидной структурой в центральной области. Остаток также отображает поляризованные области и имеет измеренную среднюю дробную поляризацию 7% и 12% на частотах 5,500 и 9,000 МГц соответственно.

Вопрос: Какова напряженность магнитного поля E0102 на линии прямой видимости?

Ответ: Напряженность магнитного поля E0102 на линии прямой видимости составила 44 мкГс, а равнораспределенное поле составило 65±5 мкГс.

Вопрос: Каков возраст E0102?

Ответ: По предыдущим наблюдениям возраст E0102 оценивается примерно в 1,738 лет.

Вопрос: Каково значение наблюдаемой структуры, похожей на полость, вокруг E0102?

A: Полоподобная структура на скорости 163.7–167.6 км/с указывает на наличие четкой области, окружающей E0102, внутри которой сконцентрирован нейтральный атомарный водород (HI).

(Источник: Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества (2023 г.). DOI: 10.1093/mnras/stad3300)