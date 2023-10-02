Коллективное поведение электронов в квантовых материалах

Дебанжан Чоудхури, доцент кафедры физики, изучает поведение электронов в квантовых материалах. В отличие от обычных материалов, таких как кремний, квантовые материалы содержат триллионы электронов, которые взаимодействуют и влияют друг на друга. Такое поведение нельзя описать, рассматривая каждый электрон индивидуально; вместо этого электроны следует рассматривать как коллективную жидкость.

Квантовые материалы, такие как высокотемпературные сверхпроводники, демонстрируют парадоксальные свойства, которые не поддаются традиционному объяснению. Сверхпроводники — это материалы, которые могут проводить электрический ток без каких-либо потерь энергии. Высокотемпературные сверхпроводники имеют температурный порог сверхпроводимости, который намного выше, чем предыдущие открытия, что делает их более практичными для повседневного применения.

Понимание квантовых явлений, лежащих в основе потока электронов в высокотемпературных сверхпроводниках, имеет невероятный потенциал для технического прогресса. Например, это могло бы значительно сократить выбросы углекислого газа при производстве электроэнергии за счет устранения потерь энергии во время ее передачи. Однако странные металлы, класс высокотемпературных сверхпроводников, продолжают сбивать с толку ученых своими уникальными свойствами.

Странные металлы демонстрируют поведение диссипации в отличие от любого другого материала. В то время как у типичных проводников есть ограничение на рассеивание энергии при повышении температуры, у странных металлов нет ограничений. Их проводимость продолжает ухудшаться при более высоких температурах. Несмотря на это, странные металлы также обладают универсальностью, то есть их свойства являются общими для различных соединений, независимо от их химического состава или пороговой температуры сверхпроводимости.

Чоудхури исследует происхождение этой универсальной шкалы времени в странных металлах и ее связь с высокотемпературной сверхпроводимостью. Выбор времени столкновений электронов является фундаментальным аспектом квантовой механики, который имеет решающее значение для понимания того, как электронные жидкости переносят ток в странных металлах. Чоудхури разрабатывает математические модели для описания поведения электронов в этих материалах, надеясь дать теоретическое объяснение, охватывающее все странные металлические соединения.

Изучение квантовых материалов и их коллективного поведения обещает улучшить наше понимание квантовой механики и способствовать развитию будущих квантовых технологий.

источники:

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– Определение сверхпроводников: Сверхпроводник – это материал, который может проводить электрический ток без каких-либо потерь энергии из-за сопротивления.

– Определение квантовых материалов: Квантовые материалы – это материалы, свойства и поведение которых зависят от квантовой механики – теории, описывающей поведение материи и энергии в мельчайших масштабах.