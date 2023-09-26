Достижения в области 2D-волноводов для эффективного управления светом

Исследователи из Чикагского университета совершили прорыв в области двумерных волноводов, продемонстрировав, что лист кристаллического стекла толщиной всего в несколько атомов может эффективно улавливать и переносить свет на расстояние до сантиметра. Это открытие имеет многообещающие последствия для разработки высокопроизводительных фотонных устройств.

Для создания двумерных оптических волноводов ученые использовали кристаллы дисульфида молибдена, которые были тоньше самого фотона. Удивительно, но сверхтонкий кристалл не только удерживал энергию, но и доставлял ее в тысячу раз дальше, чем любые подобные системы, наблюдавшиеся ранее. Захваченный свет демонстрировал поведение, соответствующее путешествию в двумерном пространстве, что позволяло легко манипулировать им с помощью линз или призм. Эта особенность позволяет создавать сложные устройства из стеклянных кристаллов.

Исследователи предвидят различные применения двумерных волноводов, включая разработку датчиков для молекулярного обнаружения и тонких фотонных схем, которые можно штабелировать. Используя исключительные возможности этих волноводов по улавливанию света, можно повысить эффективность и производительность оптических систем.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Science под названием «Дельта-волноводы в масштабе пластины для интегрированной двумерной фотоники» (Myungjae Lee et al., 2023).

Слоистые никелаты для энергонезависимой памяти фазовых изменений

Ученые из Университета Тохоку и Университета Цукуба исследовали потенциал слоистых никелатов в качестве материала для энергонезависимых устройств памяти с фазовым переходом. Слоистые никелаты представляют собой сложные оксидные материалы, состоящие из ионов никеля и имеющие слоистую структуру. Эти материалы претерпевают обратимый переход между тремя кристаллическими фазами при нагревании и охлаждении, что делает их пригодными для применения в устройствах памяти.

Исследовательская группа сосредоточилась на конкретном слоистом никелате, состоящем из слоев атомов стронция, висмута и кислорода в структурном расположении «каменной соли», вкрапленных слоями молекул стронция, никеля и атомов кислорода в структуре перовскита. Материал продемонстрировал термически возвратный кристаллический фазовый переход, позволяющий обратимое переключение удельного электросопротивления при комнатной температуре.

Используя уникальные свойства слоистых никелатов, такие как их превосходные возможности изменения фазы, исследователи стремятся разработать многоуровневые энергонезависимые устройства памяти с изменением фазы для повседневного применения. Это достижение может привести к созданию более эффективных и быстрых систем обработки данных.

Исследование было опубликовано в журнале Advanced Science под названием «Термически возвратное кристаллическое фазовое изменение в никелате, производном перовскита, обеспечивающее обратимое переключение электрического сопротивления при комнатной температуре» (Мацумото, К. и др., 2023).

Высокоэффективные олово-галогенид-перовскитные транзисторы

Совместные усилия исследователей из Университета науки и технологий Пхохана (POSTECH), Китайской академии наук и Университета электронных наук и технологий Китая привели к разработке перовскитных транзисторов p-типа на основе галогенида олова с высокой подвижностью дырок и уменьшение дефектов. Эти транзисторы демонстрируют превосходный уровень производительности, что делает их пригодными для приложений, требующих быстрой и эффективной обработки данных.

Команда использовала три различных процесса катионирования перовскита для изготовления полупроводникового слоя перовскита p-типа. Полученные транзисторы продемонстрировали высокую подвижность дырок и соотношение токов включения/выключения, что считается самым высоким уровнем производительности, достигнутым на сегодняшний день для перовскитных транзисторов p-типа.

Исследователи ожидают, что по мере дальнейшего улучшения характеристик низкотемпературных полупроводников p-типа могут быть созданы электронные схемы с более высокой производительностью и повышенной скоростью обработки данных. Это исследование имеет значительный потенциал для применения в электротехнике и электронной технике, что еще больше расширит возможности полупроводников и транзисторов.

Исследование под названием «Оловянно-перовскитовые транзисторы и дополнительные схемы на основе катионной инженерии A-узла» было опубликовано в журнале Nature Electronics (Zhu, H. et al., 2023).

источники:

– Ли, М. и др. (2023). дельта-волноводы пластинчатого масштаба для интегрированной двумерной фотоники. Наука, 381, 648–653.

– Мацумото, К. и др. (2023). Термически возвратный кристаллический фазовый переход в никелате, производном перовскита, обеспечивающий обратимое переключение электрического сопротивления при комнатной температуре. Адв. наук, 2023, 2304978.

– Чжу, Х. и др. (2023). Оловянно-перовскитные транзисторы и дополнительные схемы на основе катионной инженерии A-узла. Нат. Электрон, 6, 650-657.