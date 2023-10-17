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Создание эффектов псевдогравитации в фотонных кристаллах: управление поведением света

ByМамфо Брешиа

Октябрь 17, 2023
Создание эффектов псевдогравитации в фотонных кристаллах: управление поведением света

Группа исследователей добилась значительных успехов в области манипулирования светом, изучая использование искажений решетки в фотонных кристаллах для создания эффектов псевдогравитации. Фотонные кристаллы с их уникальной способностью контролировать и манипулировать поведением света находятся на переднем крае научных исследований. Эти кристаллы создаются путем расположения различных материалов в повторяющемся узоре, что обеспечивает взаимодействие и замедление света.

Намеренно внося искажения решетки, исследователи смогли нарушить регулярное расположение элементов в фотонных кристаллах. Это искажение вызвало искривление траектории в среде, напоминающее искривление света под действием гравитационного поля. Другими словами, исследователи смогли создать псевдогравитацию внутри фотонных кристаллов, изменяя путь света, как если бы на него действовала гравитация.

Для проведения экспериментов команда ученых использовала терагерцовые волны и фотонный кристалл, искаженный кремнием. Посредством этих экспериментов они убедительно доказали отклонение этих волн искаженным фотонным кристаллом. Результаты соответствовали теоретическим предсказаниям, основанным на общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

Потенциальные применения этого исследования огромны. В области связи способность управлять световыми лучами в терагерцовом диапазоне может оказаться неоценимой для развития технологии 6G. Кроме того, эти открытия открывают новые возможности в области физики гравитонов, предполагая, что фотонные кристаллы могут использовать гравитационные эффекты уникальными способами.

Это исследование, проведенное исследователями из Университета Тохоку и Университета Осаки, способствует нашему пониманию манипулирования светом и открывает путь для дальнейших исследований в этой увлекательной области.

источники:
– «Отклонение электромагнитных волн под действием псевдогравитации в искаженных фотонных кристаллах» – Кандзи Нандзё и др., Physical Review A
– «Создание эффектов псевдогравитации в фотонных кристаллах» – Новости университета Тохоку

By Мамфо Брешиа

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