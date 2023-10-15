Дань уважения Хьюберту Ривзу: известному астрофизику и защитнику окружающей среды

Известный канадско-французский астрофизик, защитник окружающей среды и писатель Юбер Ривз скончался в возрасте 91 года. Его сын Бенуа Ривз объявил об этом в социальных сетях, заявив: «Наш дорогой отец ушел сегодня, чтобы присоединиться к звездам». Хьюберт Ривз был известен своим значительным вкладом в популяризацию космической науки, оказав неизгладимое влияние на астрофизическое сообщество.

Хьюберт Ривз родился 13 июля 1932 года в Монреале и посвятил свою карьеру развитию астрофизики. Он добился заметных успехов, включая разработку теории происхождения лития, бериллия и бора, а также изучение термоядерных реакций в звездах. Его работа получила признание, что принесло ему множество наград, таких как премии Альберта Эйнштейна и Самюэля де Шамплена. Он широко известен как один из величайших астрофизиков своего поколения и был удостоен звания кавалера Ордена Канады и офицера Национального ордена Квебека.

Хьюберт Ривз был не только выдающимся ученым, но и плодовитым писателем. Он поделился своими чудесами и знаниями о Вселенной с широкой аудиторией в своих примерно 40 книгах и сотнях публикаций в специализированных журналах. Некоторые из его научно-популярных работ включают «Атомы тишины: исследование космической эволюции» и «Звездная пыль». Его способность доносить сложные научные концепции до широкой публики сделала его влиятельной фигурой в научном образовании и пропаганде.

Помимо своего вклада в науку, Хьюберт Ривз был защитником окружающей среды, выступавшим за защиту природы. Его преданность пониманию мира и сохранению окружающей среды оказала значительное влияние на эту область. В ознаменование его наследия в его честь учрежден ежегодный канадский конкурс на лучшую научно-популярную книгу.

Астрофизическое сообщество и люди во всем мире оплакивают потерю Хьюберта Ривза. Его вклад в астрофизику, его страсть к знаниям и его приверженность сохранению окружающей среды будут помнить долгие годы.

источники:

– Ла Пресс Канадиенн

- Монреальская газета