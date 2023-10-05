Возобновляемая энергия посредством фотоэлектрохимии

Исследовательская группа из Гамбургского университета, DESY и LMU Мюнхен разработала новую мультимодальную установку, которая определяет структурные изменения, влияющие на фотоэлектрохимические (PEC) материалы в реальных условиях эксплуатации. PEC обладает потенциалом для преобразования возобновляемой энергии, такой как солнечный свет, в полезное зеленое топливо. Однако большинство известных материалов ПЭК страдают от проблем нестабильности, которые снижают их характеристики при непрерывной работе. Выводы команды были опубликованы в журнале Angewandte Chemie International Edition.

Переход от ископаемого топлива к экологически чистым, возобновляемым альтернативам является актуальной проблемой для современного общества. Одним из многообещающих методов является фотоэлектрохимическое расщепление воды, при котором используется солнечная энергия для преобразования воды непосредственно в ее компоненты — кислород и водород. Водород ценен тем, что его используют в промышленном производстве многих химических соединений. Его можно хранить, транспортировать и сжигать как экологически чистое топливо, производя тепло и воду в качестве отходов.

В настоящее время ни один материал PEC не был успешно перенесен из лаборатории в реально работающее устройство. Низкая стабильность материалов ПЭК в непрерывном режиме работы является одной из основных причин медленного развития эффективных фотоэлектрохимических технологий. Суровые условия солнечной радиации, приложения внешнего напряжения и химических ионов в электролите со временем приводят к деградации фотоэлектрохимически активных материалов.

Понимание деградации материалов ПЭК в процессе эксплуатации имеет решающее значение для разработки более стабильных и эффективных материалов ПЭК. Исследовательская группа использовала дополнительные методы, такие как спектроскопия и рассеяние рентгеновских лучей, чтобы получить представление о различных явлениях, влияющих на материалы ПЭК. Спектроскопия идентифицирует конкретные химические соединения, образующиеся на материале или внутри электролита, а рассеяние рентгеновских лучей дает общее представление о расположении атомов в материалах ПЭК.

Исследователи использовали специально изготовленную фотоэлектрохимическую ячейку и высокоэнергетическое рентгеновское излучение для изучения структурных изменений, влияющих на материалы ПЭК. Они наблюдали быстрый процесс фотодеградации, происходящий в пленках CuBi2O4, приводящий к потере около 90% характеристик материала всего за несколько минут работы. Собирая картины рассеяния с высоким временным разрешением, команда внимательно следила за динамикой процесса фотодеградации.

Результаты исследования дают важную информацию о поведении материалов ПЭК в реальных условиях эксплуатации. Следующей научной задачей является разработка стратегии повышения стабильности и эффективности устройств PEC.

источники:

– Давид Дерелли и др., Фотодеградация пленок CuBi2O4, подтвержденная быстрым образованием металлического бис с использованием поверхностно-чувствительного рентгеновского рассеяния Operando, Angewandte Chemie International Edition (2023). DOI: 10.1002/anie.202307948.

- Гамбургский университет