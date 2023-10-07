Обнаружено, что остатки клеточного деления играют роль в распространении рака

Исследователи сделали удивительное открытие: остатки средней части тела, образующиеся в ходе клеточного деления, являются не просто клеточными отходами, а на самом деле содержат работающий генетический материал, который может влиять на судьбу других клеток, включая их трансформацию в раковые клетки. Это открытие бросает вызов традиционному представлению о том, что средняя часть тела является местом переработки клеток. Вместо этого он служит органеллой, участвующей в клеточной коммуникации.

Исследование, проведенное группой под руководством Анны Скоп, профессора генетики из Университета Висконсин-Мэдисон, и сотрудников из различных учреждений, проанализировало содержимое средних тел и отследило взаимодействие остатков средних тел после деления клеток. Они обнаружили, что среднее тело содержит РНК и необходимые клеточные механизмы для производства белков. РНК в средних тельцах не участвует непосредственно в делении клеток, а скорее кодирует белки, связанные с клеточной активностью, такой как плюрипотентность (способность развиваться в различные типы клеток) и онкогенез (образование опухолей).

В то время как некоторые остатки средней части тела реабсорбируются дочерними клетками, другие могут отходить и поглощаться отдаленными клетками, потенциально влияя на их поведение, используя заключенную в них РНК в качестве собственных образцов. Предыдущие исследования показали, что раковые клетки с большей вероятностью поглощают средние тельца и их генетический груз по сравнению со стволовыми клетками.

Исследователи полагают, что полученные результаты имеют важное значение для выявления рака и лечения. Они идентифицировали ген под названием Arc, который играет решающую роль в загрузке среднего тела РНК. Считается, что этот ген, ранее связанный с формированием памяти в клетках головного мозга, необходим для клеточной коммуникации, опосредованной РНК.

Будущие исследования направлены на использование возможностей РНК среднего тела для доставки лекарств или ингибирования деления раковых клеток. Команда также владеет патентом на новые методы изоляции структур средней части тела, которые могут улучшить диагностику рака.

Источник: Университет Висконсин-Мэдисон.

Определения:

– Среднее тело: структура, образующаяся во время деления клеток между дочерними клетками, участвующая в клеточной коммуникации.

– РНК: молекула, участвующая в производстве белков на основе генетической информации, закодированной в ДНК.

– Плюрипотентность: способность клетки развиваться в различные типы клеток организма.

– Онкогенез: процесс образования опухоли, приводящий к развитию рака.

Источник: Sungjin Park et al., Среднее тело млекопитающих и остаток среднего тела являются местами сборки РНК и локализованной трансляции, Developmental Cell (2023).