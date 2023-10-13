Вспоминая Хьюберта Ривза: очаровательного астрофизика

Хьюберт Ривз, известный астрофизик, скончался 13 октября 2021 года в возрасте 91 года. Его увлекательное повествование и способность сочетать научные знания с воображением сделали его любимой фигурой в этой области. Вклад Ривза в наше понимание Вселенной и нашего места в ней был неизмерим.

Ривз родился 13 июля 1932 года в Монреале и часто с любовью рассказывал о своем детстве и о влиянии семьи на его любовь к науке. Выросший в деревянном доме с видом на озеро Сен-Луи, он лелеял воспоминания о поездках на каноэ, созерцании звезд со своей матерью и очаровательных историях, рассказанных его бабушкой Шарлоттой Туранжо. Этот опыт пробудил в нем талант рассказчика и подогрел его любопытство к космосу.

Ривз занимался теоретической физикой и защитил докторскую диссертацию в Корнелльском университете в Нью-Йорке под руководством Эдвина Солпитера. Именно в это время он углубился в историю Вселенной, поняв, что быть астрофизиком — значит стать историком космоса и материи.

Одним из заметных вкладов Ривза было его сотрудничество с Жаном Одузом в создании трех легких элементов – лития, бериллия и бора. В ходе своих исследований они обнаружили, что эти элементы образовались, когда космические лучи высокой энергии разрушали ядра углерода, кислорода или азота в космосе.

У Ривза была разнообразная и впечатляющая карьера: от преподавания в Монреале до должности научного консультанта в НАСА. Однако он искал новые горизонты и в конце концов поселился во Франции, где стал общественным педагогом и научным консультантом. Он начал вторую карьеру в качестве популяризатора науки, очаровывая публику своей способностью передавать сложные астрономические концепции понятным способом.

Первая рукопись Ривза, «Терпение на лазурном берегу», первоначально была отклонена многими издателями, которые считали, что астрономия не заинтересует читателей. Однако благодаря поддержке друзей и физика Жана-Марка Леви-Леблона книга была опубликована в 1981 году и раскрыла талант Ривза воплощать в жизнь чудеса космоса.

Наследие Хьюберта Ривза вызывает трепет и удивление, вдохновляя бесчисленное количество людей на исследование тайн Вселенной. Его уникальная способность объединять научные знания с рассказыванием историй будет продолжать увлекать и обучать будущие поколения.

источники:

– Ле Монд

– Францияинфо