Столкновение нейтронных звезд: решение загадки постоянной Хаббла?

Скорость расширения Вселенной, известная как постоянная Хаббла, остается загадкой для астрономов. Два разных метода определения этой скорости дали противоречивые значения, что побудило ученых искать третий подход. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysicals, астрофизики предполагают, что столкновение и слияние нейтронных звезд может стать недостающей частью головоломки.

Столкновения нейтронных звезд приводят к новому взрыву, названному килоновой. Исследователи обнаружили, что эти килоновые обладают замечательной сферической симметрией, в отличие от предыдущих моделей, которые предсказывали уплощенную форму. Кроме того, несмотря на свою сложность, килоновые могут быть описаны одной температурой и считаются идеальными излучателями или «черными телами».

Симметричная природа килоновых и их простой температурный профиль позволяют астрономам точно рассчитать их светимость. Сравнивая яркость килоновой звезды в момент взрыва с количеством света, который достигает Земли после путешествия в миллионы световых лет, ученые могут определить расстояние, на котором произошло столкновение нейтронной звезды. Это измерение расстояния дает уникальное преимущество перед предыдущими методами с использованием сверхновых, которые могут излучать различное количество света и требуют калибровки с использованием других звезд.

Исследователи проверили свой метод измерения, основанный на килоновой, изучив килоновую, расположенную на расстоянии 140 миллионов световых лет от нас. Сравнивая значение постоянной Хаббла, полученное в результате измерения килоновой, со значениями, полученными с помощью методов, основанных на космическом микроволновом фоне, они обнаружили более близкое согласие с последним.

Однако команда предупреждает, что для получения надежных результатов необходимо больше примеров. Тем не менее, этот метод предлагает более чистую и потенциально более точную альтернативу для определения постоянной Хаббла, минуя известные источники неопределенности.

Таким образом, столкновение и слияние нейтронных звезд, приводящее к взрывам килоновых звезд, может стать третьим методом определения скорости расширения Вселенной. Хотя необходимы дальнейшие исследования, этот подход обещает раскрыть давнюю загадку постоянной Хаббла.

Определения:

– Нейтронные звезды: остатки звезд в результате взрывов сверхновых, состоящие в основном из нейтронов.

– Постоянная Хаббла: скорость расширения Вселенной, определяемая путем измерения расстояний между галактиками.

– Сверхновые: мощные звездные взрывы, которые временно затмевают целые галактики.

– Космический микроволновый фон (CMB): слабое излучение, оставшееся от ранних стадий существования Вселенной.

– Килонова: взрывное событие, возникшее в результате столкновения и слияния нейтронных звезд.

источники:

– Журнальная статья: Астрономия и астрофизика

– Авторы исследования: Альберт Снеппен, докторант Центра Космического Рассвета Института Нильса Бора, и Дарач Уотсон, доцент Центра Космического Рассвета.