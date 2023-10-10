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Наука

Столкновения нейтронных звезд могут помочь разгадать тайну космического расширения

ByМамфо Брешиа

Октябрь 10, 2023
Столкновения нейтронных звезд могут помочь разгадать тайну космического расширения

Ученые уже давно озадачены противоречивыми значениями, полученными с помощью различных методов измерения скорости расширения Вселенной, известной как постоянная Хаббла. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysicals, предполагает, что столкновения между нейтронными звездами могут дать решение этой загадки.

Нейтронные звезды — это остатки сверхновых, и когда два этих ультракомпактных объекта вращаются вокруг друг друга и сливаются, они производят взрыв, называемый килоновой. Исследователи обнаружили, что эти взрывы имеют удивительно симметричную форму, в отличие от предыдущих моделей. Более того, килонова можно назвать идеальными излучателями, излучающими свет при одной температуре, что делает их идеальными для точных измерений.

Сферическая природа килоновой и ее простой температурный профиль позволяют астрономам точно рассчитать ее светимость. Сравнивая яркость килоновой в момент взрыва с количеством света, который достигает Земли после путешествия в миллионы световых лет, ученые могут определить расстояние до галактики, в которой находится килоновая. Это обеспечивает альтернативный метод измерения космических расстояний, который превосходит неопределенности, связанные с измерениями сверхновых.

Исследователи проверили свой метод на килоновой звезде, расположенной примерно в 140 миллионах световых лет от Земли. Результаты показали, что значение постоянной Хаббла, полученное с использованием этого метода, было ближе к значению, полученному на основе измерений космического микроволнового фона, чем к измерениям на основе сверхновых.

Однако команда предупреждает, что для получения надежного результата необходимо больше примеров. Тем не менее, этот метод предлагает чистый и не требующий калибровки подход к изучению космического расширения.

Источники: астрономия и астрофизика.

By Мамфо Брешиа

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