Столкновения нейтронных звезд могут помочь разгадать тайну космического расширения

Ученые уже давно озадачены противоречивыми значениями, полученными с помощью различных методов измерения скорости расширения Вселенной, известной как постоянная Хаббла. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysicals, предполагает, что столкновения между нейтронными звездами могут дать решение этой загадки.

Нейтронные звезды — это остатки сверхновых, и когда два этих ультракомпактных объекта вращаются вокруг друг друга и сливаются, они производят взрыв, называемый килоновой. Исследователи обнаружили, что эти взрывы имеют удивительно симметричную форму, в отличие от предыдущих моделей. Более того, килонова можно назвать идеальными излучателями, излучающими свет при одной температуре, что делает их идеальными для точных измерений.

Сферическая природа килоновой и ее простой температурный профиль позволяют астрономам точно рассчитать ее светимость. Сравнивая яркость килоновой в момент взрыва с количеством света, который достигает Земли после путешествия в миллионы световых лет, ученые могут определить расстояние до галактики, в которой находится килоновая. Это обеспечивает альтернативный метод измерения космических расстояний, который превосходит неопределенности, связанные с измерениями сверхновых.

Исследователи проверили свой метод на килоновой звезде, расположенной примерно в 140 миллионах световых лет от Земли. Результаты показали, что значение постоянной Хаббла, полученное с использованием этого метода, было ближе к значению, полученному на основе измерений космического микроволнового фона, чем к измерениям на основе сверхновых.

Однако команда предупреждает, что для получения надежного результата необходимо больше примеров. Тем не менее, этот метод предлагает чистый и не требующий калибровки подход к изучению космического расширения.

Источники: астрономия и астрофизика.