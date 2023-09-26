Археологи обнаружили в Замбии деревянное строение возрастом полмиллиона лет

Археологи недавно обнаружили старейшую из известных деревянных построек, возраст которой составляет почти полмиллиона лет. Замечательная находка состоит из двух переплетенных бревен с намеренно созданной выемкой в ​​верхней части, позволяющей им соединяться под прямым углом. Эксперты полагают, что это сооружение, расположенное недалеко от водопада Каламбо на границе Замбии и Танзании, вероятно, служило деревянной платформой или дорожкой, обеспечивающей сухую поверхность для хранения еды или дров или, возможно, фундаментом для строительства жилища.

Открытие было сделано в 2019 году группой исследователей, одним из ключевых членов которой был профессор Джефф Даллер из Университета Аберистуита в Великобритании. Анализируя следы порезов, оставленные каменными орудиями, команда определила назначение и значение этого древнего деревянного сооружения. Он предлагает уникальное представление о технологических возможностях и изобретательности ранних предков человека.

Это открытие проливает свет на сложность доисторических сообществ и бросает вызов нашим предыдущим представлениям об их способностях. Намеренное мастерство, необходимое для создания взаимосвязанной структуры, предполагает уровень мастерства и изобретательности, который ранее был непризнан. Кроме того, долговечность древесины как строительного материала в этом древнем контексте удивляет, учитывая проблемы ее сохранения в течение такого длительного периода.

Чтобы углубить наше понимание этого замечательного открытия, необходимо будет провести дальнейшие исследования и анализ. Изучая материалы, окружающую среду и методы датирования, исследователи могут получить ценную информацию о жизни древних людей и расширить наши знания об истории человечества.

источники:

CNN