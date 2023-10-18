Молодые морские звезды тернового венца: устойчивые хищники в условиях меняющегося климата

Морские биологи из Сиднейского университета обнаружили, что молодые морские звезды с терновым венцом обладают замечательной способностью переносить волны жары. Эта жароустойчивость позволяет им выживать в нагревающихся водах, даже при уровнях, которые оказываются смертельными для кораллов. Следовательно, по мере того, как морские звезды превращаются в плотоядных хищников, они представляют собой значительную угрозу возобновлению роста коралловых рифов.

Морские звезды с терновым венцом, обитающие на Большом Барьерном рифе и в Индо-Тихоокеанском регионе, считаются вызывающим беспокойство видом из-за значительного ущерба, который они наносят кораллам. Хотя по своему влиянию на смертность кораллов они уступают циклонам и явлениям обесцвечивания, их способность противостоять потеплению вод усугубляет разрушительное воздействие изменения климата на рифы.

Исследование, проведенное профессором Марией Бирн из Школы наук о жизни и окружающей среде Сиднейского университета, подчеркивает, что молодые морские звезды с терновым венцом демонстрируют более высокую жароустойчивость по сравнению со своими взрослыми собратьями. Это означает, что даже если численность взрослых морских звезд сокращается из-за таких факторов, как нехватка кораллов или тепловой стресс, их травоядная молодь может терпеливо ждать подходящего момента, чтобы превратиться в плотоядных хищников.

Обесцвечивание и гибель кораллов могут произойти, когда температура океана поднимется на 1-3 градуса Цельсия выше обычного летнего максимума. Команда профессора Бирна обнаружила, что молодые морские звезды с терновым венцом могут переносить температуры почти в три раза выше, чем те, которые вызывают обесцвечивание кораллов. Эта устойчивость в сочетании с увеличением количества щебня в результате гибели кораллов позволяет популяции морских звезд со временем расширяться.

С наступлением взрослой фазы морские звезды тернового венца жадно поедают каменные кораллы, оставляя после себя безжизненные скелеты. Эти скелеты в конечном итоге становятся домом для водорослей, а затем разрушаются. Смертность кораллов, вызванная обесцвечиванием, имеет аналогичный эффект, поскольку оставшиеся мертвые кораллы служат средой обитания для потомства морских звезд, питающихся водорослями. Молодые особи могут выживать годами, пока риф не восстановится, что в конечном итоге приведет к появлению нового поколения хищников, питающихся кораллами.

Хотя точные причины вспышек морских звезд, вызванных терновым венцом, остаются неуловимыми, такие факторы, как чрезмерный вылов рыбы, накопление питательных веществ в воде и смертность кораллов, вызванная обесцвечиванием, способствуют их распространению. Исследователи также обнаружили, что способность молодых особей выживать в условиях потепления обусловлена ​​их небольшим размером, что снижает их физиологические потребности и способность питаться различными источниками пищи.

В целом, исследование проливает свет на то, как молодые морские звезды с терновым венцом устойчивы к жаре и процветают в теплых водах. Понимание динамики этих хищных морских звезд и их воздействия на коралловые рифы имеет решающее значение для понимания последствий изменения климата для морских экосистем.

источники:

– Университет Сиднея: Молодые морские звезды тернового венца, находящиеся на стадии ожидания, устойчивы к условиям сильной жары, которая отбеливает и убивает кораллы, Биология глобальных изменений (2023 г.)