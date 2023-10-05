Октябрь — месяц экономики замкнутого цикла: сокращение, повторное использование и перепрофилирование в Миссиссоге

Знаете ли вы, что почти 50 процентов мусора, отправленного на свалку, можно использовать повторно, перепрофилировать или перерабатывать? В модели экономики замкнутого цикла ничто не тратится впустую. Продукты и материалы повторно используются, ремонтируются, восстанавливаются, перепрофилируются или перерабатываются. В октябре Миссиссога отмечает Месяц экономики замкнутого цикла, подчеркивая важность сокращения отходов, энергосбережения и сокращения выбросов углекислого газа.

В городе Миссиссога проводятся различные мероприятия, направленные на продвижение практики сокращения отходов и циркулярной экономики. Одним из мероприятий является акция по сбору вторичного сырья в партнерстве с Управлением охраны природы Торонто и партнерами по проекту Green. С 10 по 22 октября жители смогут сдать ненужную одежду, текстиль и электронику в специально отведенных местах по всему городу. Вся одежда будет передана в дар организации Diabetes Canada, а электроника будет переработана Ассоциацией по вторичной переработке электроники.

Если вы хотите научиться ремонтировать одежду и избегать покупки новых вещей, библиотеки Миссиссоги предлагают программы рукоделия, где вы можете научиться шить вручную или на швейной машине. Эти программы доступны в библиотеке Бернхемторп, библиотеке Кортнипарк, библиотеке Медоувейл и библиотеке Вудлендс.

Город Миссиссога также ищет волонтеров, имеющих опыт ремонта велосипедов, предметов домашнего обихода, бытовой техники, ювелирных изделий, электроники или одежды. Эта возможность для волонтеров направлена ​​на продление срока службы продуктов и повышение осведомленности о сокращении отходов и экономике замкнутого цикла.

Помимо этих инициатив, есть и другие способы сокращения отходов дома. Компостирование пищевых отходов, использование многоразовых пакетов, бутылок и кружек, а также одалживание или аренда менее часто используемых предметов — все это эффективные способы минимизировать отходы и выбросы углерода.

Миссиссога стремится возглавить усилия по борьбе с изменением климата и реализовать инициативы по обеспечению экологической устойчивости посредством своего Плана действий по изменению климата. Приняв принципы экономики замкнутого цикла и активно участвуя в практике сокращения отходов, жители могут внести значительный вклад в создание более устойчивого будущего для города.

источники: Город Миссиссауга