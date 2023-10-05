Октябрь — месяц экономики замкнутого цикла: сокращение, повторное использование и перепрофилирование в Миссиссоге

Знаете ли вы, что почти 50 процентов мусора, отправленного на свалку, можно использовать повторно, перепрофилировать или перерабатывать? В модели экономики замкнутого цикла ничто не тратится впустую. Продукты и материалы повторно используются, ремонтируются, восстанавливаются, перепрофилируются или перерабатываются. В октябре Миссиссога отмечает Месяц экономики замкнутого цикла, подчеркивая важность сокращения отходов, энергосбережения и сокращения выбросов углекислого газа.
В городе Миссиссога проводятся различные мероприятия, направленные на продвижение практики сокращения отходов и циркулярной экономики. Одним из мероприятий является акция по сбору вторичного сырья в партнерстве с Управлением охраны природы Торонто и партнерами по проекту Green. С 10 по 22 октября жители смогут сдать ненужную одежду, текстиль и электронику в специально отведенных местах по всему городу. Вся одежда будет передана в дар организации Diabetes Canada, а электроника будет переработана Ассоциацией по вторичной переработке электроники.
Если вы хотите научиться ремонтировать одежду и избегать покупки новых вещей, библиотеки Миссиссоги предлагают программы рукоделия, где вы можете научиться шить вручную или на швейной машине. Эти программы доступны в библиотеке Бернхемторп, библиотеке Кортнипарк, библиотеке Медоувейл и библиотеке Вудлендс.
Город Миссиссога также ищет волонтеров, имеющих опыт ремонта велосипедов, предметов домашнего обихода, бытовой техники, ювелирных изделий, электроники или одежды. Эта возможность для волонтеров направлена на продление срока службы продуктов и повышение осведомленности о сокращении отходов и экономике замкнутого цикла.
Помимо этих инициатив, есть и другие способы сокращения отходов дома. Компостирование пищевых отходов, использование многоразовых пакетов, бутылок и кружек, а также одалживание или аренда менее часто используемых предметов — все это эффективные способы минимизировать отходы и выбросы углерода.
Миссиссога стремится возглавить усилия по борьбе с изменением климата и реализовать инициативы по обеспечению экологической устойчивости посредством своего Плана действий по изменению климата. Приняв принципы экономики замкнутого цикла и активно участвуя в практике сокращения отходов, жители могут внести значительный вклад в создание более устойчивого будущего для города.
источники: Город Миссиссауга