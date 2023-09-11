Новая шкала давления показывает, что внутреннее ядро ​​Земли содержит вдвое больше легкого материала, чем предполагалось ранее

Ученые из центра RIKEN Spring-8 разработали новую шкалу давления, которая обеспечивает более точное измерение давления, особенно в ядре Земли. Было обнаружено, что предыдущая шкала завышала давление более чем на 20%. Используя передовые рентгеновские технологии, исследователи смогли избежать больших приближений и обнаружили, что внутреннее ядро ​​Земли содержит примерно вдвое больше легкого материала, чем предполагалось ранее. Их результаты имеют важное значение для понимания состава Земли и ее эволюции.

Точная шкала давления имеет решающее значение для понимания состава Земли, особенно ее ядра. Хотя широко распространено мнение, что ядро ​​состоит в основном из железа, данные свидетельствуют о том, что оно также содержит более легкие материалы. Используя новую шкалу давления для интерпретации сейсмологической модели, исследовательская группа обнаружила, что внутреннее ядро ​​содержит примерно вдвое больше легкого материала, чем считалось ранее. Фактически, общая масса легкого материала во всем ядре, вероятно, в пять или более раз превышает массу земной коры.

Чтобы определить новую шкалу давления, исследователи использовали метод неупругого рентгеновского рассеяния (IXS) для измерения скорости звука в образце рения под давлением. Они раздавили крошечный образец рения между двумя кристаллами алмаза в ячейке с алмазной наковальней. Тщательно измеряя сдвиги энергии рентгеновских лучей, рассеянных рением, исследователи смогли определить скорость звука и плотность образца, что позволило им рассчитать давление.

Плотность рения при высоком давлении измерить сравнительно легко, а вот измерить скорость звука сложнее. Однако работа команды проложила путь другим ученым к использованию более простого измерения плотности для определения давления.

Последствия этой новой шкалы давления выходят за рамки простого понимания состава Земли. Это также предполагает необходимость переоценки зависимости различных свойств материалов от давления, поскольку большинство предыдущих измерений проводились при давлениях, аналогичных или превышающих давление ядра Земли. Кроме того, при рассмотрении новой шкалы давления можно ожидать аналогичных изменений в строении других планет.

В заключение отметим, что разработка новой шкалы давления с использованием передовой рентгеновской технологии обеспечила более точное измерение давления в ядре Земли. Открытие того, что внутреннее ядро ​​содержит вдвое больше легкого материала, чем предполагалось ранее, имеет важное значение для нашего понимания состава Земли и ее эволюции.

источники:

– Достижения науки: «Дефицит плотности ядра Земли, выявленный с помощью мультимегабарной шкалы первичного давления»

– Центр РИКЕН «Весна-8»: описание объекта