НАСА отмечает 65-летие симуляцией миссии на Марс в течение года

НАСА недавно отпраздновало свое 65-летие, отметив 100 дней со дня своей первой попытки смоделировать годичную миссию на Марс. Моделирование под названием Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) началось 25 июня в Космическом центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. Экипаж из четырех человек вошел в среду обитания площадью 1,700 квадратных футов, чтобы воспроизвести условия на поверхности Марса в течение 378 дней.

Во время моделирования экипаж занимается деятельностью, которую, как надеется НАСА, астронавты будут выполнять, когда достигнут поверхности Марса. Это включает в себя жизнь и физические упражнения в среде обитания, а также уход за системой выращивания сельскохозяйственных культур. НАСА особенно заинтересовано в понимании физиологических и психологических преимуществ выращивания свежих продуктов во время миссий на Марс.

Среда обитания CHAPEA включает в себя жилые помещения и зоны для тренировок, а также пространство для выращивания сельскохозяйственных культур. Система выращивания сельскохозяйственных культур аналогична системам домашнего садоводства с обеспечением воды, питательных веществ и освещения. Эта установка позволяет НАСА моделировать систему питания, запланированную для будущих миссий на Марс, где запасы продовольствия будут доставляться впереди экипажа.

Помимо ухода за посевами, экипаж также занимается другой деятельностью, связанной с миссией. Это включает в себя моделирование поездок в зону песочницы, напоминающую поверхность Марса, выполнение роботизированных операций и поддержание среды обитания. Экипаж также испытывает задержки связи с внешним миром, чтобы смоделировать условия, с которыми столкнутся будущие исследователи.

В отличие от настоящих астронавтов, экипаж добровольцев CHAPEA имеет возможность уйти в любой момент. Миссия служит проверкой умственной выносливости и проверкой методов, позволяющих справиться с изоляцией и заключением в течение длительных периодов времени. Моделирование также помогает НАСА собирать данные и идеи для будущих длительных космических миссий.

Путешествие НАСА началось 65 лет назад в ответ на прогресс Советского Союза в космосе. Агентство было создано 1 октября 1958 года и с тех пор достигло множества важных результатов, включая высадку астронавтов на Луну во время миссий «Аполлон». В последние годы НАСА сосредоточилось на пилотируемых космических полетах и ​​сейчас готовится к миссии «Артемида», стремясь возродить интерес к исследованиям человека.

Источник: НАСА отмечает 65-летие симуляцией 100-дневной миссии на Марс | НАСА, Регистр