НАСА и ЕКА сотрудничают в амбициозной миссии по возвращению образцов с Марса

НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) работают вместе, чтобы доставить первые образцы Марса на Землю для детального изучения. Эта беспрецедентная кампания направлена ​​на ответ на вопрос, существовала ли когда-либо древняя жизнь на Красной планете. Марсоход Mars Perseverance, в настоящее время находящийся на Марсе, собирает разнообразный набор научно отобранных образцов, которые могут дать ценную информацию.

Независимый наблюдательный совет (IRB), созданный НАСА в мае 2023 года, недавно оценил технические, финансовые и графики миссии по возвращению образцов с Марса. В своем отчете IRB признал научную значимость миссии, но выразил обеспокоенность по поводу бюджета и других вопросов. Совет предоставил НАСА 20 выводов и 59 рекомендаций.

Чтобы решить эти проблемы, НАСА сформировало группу под руководством Сандры Коннелли для проверки отчета. Команда даст рекомендации относительно дальнейших действий по возвращению образцов с Марса в рамках сбалансированной научной программы. НАСА отложит подтверждение официальной стоимости и графика миссии до завершения этого обзора.

Миссия по возвращению образцов с Марса — это очень сложная программа, включающая множество параллельных разработок и интерфейсов. Он включает в себя первый запуск с поверхности другой планеты и первую встречу на орбите другой планеты. Миссия представляет собой важную веху в освоении космоса и согласуется с программой НАСА «Артемида», направленной на отправку людей на Марс.

Возвращение образцов с Марса является главным приоритетом в исследовании Солнечной системы. Национальные академии наук, техники и медицины определили это как одну из наиболее приоритетных целей. Образцы, доставленные на Землю, произведут революцию в нашем понимании Марса и дадут ценную информацию о возможности существования прошлой жизни на планете.

источники:

- НАСА

– ЕКА

– Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт/GSFC/MSFC