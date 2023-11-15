Роботизированный космический химик может произвести революцию в производстве кислорода на Марсе

Китайские исследователи представили новаторский проект, который может произвести революцию в производстве кислорода на Марсе. Используя машину размером с холодильник, оснащенную искусственным интеллектом и роботизированной рукой, команда успешно проанализировала материалы пяти метеоритов, найденных на поверхности планеты. Определив химическую формулу, позволяющую отделять кислород от воды, эта инновационная технология может создать кислород из марсианских ресурсов. По оценкам исследователей, человеку потребовалось бы более 2,000 лет, чтобы достичь такого же результата.

Почему производство кислорода имеет решающее значение на Марсе? Ракетное топливо и системы жизнеобеспечения требуют значительного количества кислорода, которого нельзя обеспечить только за счет марсианской атмосферы. Однако с разработкой этого робота-химика с искусственным интеллектом необходимость в транспортировке источников кислорода с Земли может быть устранена. Более того, система спроектирована так, чтобы работать автономно, что снижает необходимость человеческого контроля.

Ведущий ученый Цзюнь Цзян из Университета науки и технологий Китая в Хэфэе подчеркнул возможности своего творения. «Мы разработали роботизированную систему искусственного интеллекта с химическим мозгом», — заявил он. «Мы считаем, что наша машина может использовать соединения марсианской руды без вмешательства человека». Этот робот-химик предлагает захватывающую возможность для будущего исследования Марса, открывая двери, выходящие за рамки производства кислорода. Цзян подчеркнул свой потенциал в создании различных химикатов, включая, возможно, удобрения для растений. Кроме того, он намекнул, что эту технологию можно применить и к лунному грунту.

Хотя этот проект знаменует собой значительный шаг вперед, стоит отметить, что марсоход НАСА Perseverance уже оснащен экспериментальным устройством под названием MOXIE, которое несколько раз успешно производило кислород из марсианской атмосферы. На сегодняшний день MOXIE произвел более 120 граммов кислорода — количества, достаточного для поддержания жизнедеятельности маленькой собаки в течение десяти часов. Расширение масштабов этой технологии кажется возможным, поскольку она потенциально способна производить два-три килограмма кислорода в час.

Эффективное производство кислорода имеет решающее значение при освоении космоса: каждому астронавту на борту Международной космической станции требуется около 840 граммов кислорода в день. Разработка робота-космического химика представляет собой значительный шаг вперед в обеспечении устойчивости и самодостаточности будущих миссий на Марс. Используя местные ресурсы и искусственный интеллект, люди могут уменьшить свою зависимость от поставок с Земли, что в дальнейшем позволит осуществлять длительные космические путешествия и потенциальные усилия по колонизации.

FAQ

Что такое искусственный интеллект (ИИ)?

Искусственный интеллект (ИИ) относится к разработке компьютерных систем, способных выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта. Эти задачи включают анализ данных, принятие решений и решение проблем.

Что такое МОКСИ?

MOXIE, сокращение от Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, представляет собой экспериментальное устройство, установленное на марсоходе NASA Perseverance. Его цель — продемонстрировать возможность получения кислорода из марсианской атмосферы посредством процесса, называемого электролизом твердых оксидов.

Сколько кислорода может произвести MOXIE?

MOXIE успешно произвел более 120 граммов кислорода из марсианской атмосферы, что эквивалентно содержанию маленькой собаки в течение десяти часов. Расширение масштабов этой технологии потенциально может дать два-три килограмма кислорода в час.

Почему производство кислорода имеет решающее значение для миссий на Марс?

Кислород необходим для ракетного топлива и систем жизнеобеспечения, которые потребляют значительное количество кислорода. Поскольку марсианская атмосфера не может пополнить запасы кислорода, производство его из местных ресурсов на Марсе снижает потребность в транспортировке кислородсодержащих материалов с Земли.

Может ли робот-космический химик создавать другие химические вещества?

По мнению исследователей, робот-космический химик может создавать различные химические вещества, помимо кислорода. Например, потенциально оно могло бы разработать методы производства удобрений для растений. Эта технология открывает возможности для разведки, помимо производства кислорода.