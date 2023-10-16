Реконструкция Pierolapithecus catalaunicus дает представление об эволюции человекообразных обезьян и человека

Ученые из Американского музея естественной истории, Бруклинского колледжа и Каталонского института палеонтологии Микеля Крузафонта реконструировали поврежденный череп Pierolapithecus catalaunicus, древней обезьяны, жившей около 12 миллионов лет назад. Pierolapithecus catalaunicus принадлежал к группе ныне вымерших человекообразных обезьян, населявших Европу 15–7 миллионов лет назад. Этот вид уникален, поскольку у исследователей есть доступ как к его черепу, так и к частичному скелету одного и того же человека, что дает исчерпывающие доказательства окаменелостей.

Значение Pierolapithecus catalaunicus заключается в его роли в понимании эволюционной траектории человекообразных обезьян и человека. Анализируя черты лица этой древней обезьяны, ученые могут установить важнейшие эволюционные связи и получить представление о нашем происхождении. Реконструкция черепа и зубов помогает точно отнести этот вид к генеалогическому древу гоминид. Он также предоставляет информацию о биологии и движении животного в окружающей среде.

Реконструкция черепа пиеролапитека с помощью компьютерной томографии позволила исследователям сравнить его строение лица со структурой лица других видов приматов и смоделировать эволюцию ключевых особенностей строения лица обезьяны. Исследование показало, что Pierolapithecus имеет общие черты лица как с окаменевшими, так и с ныне живущими человекообразными обезьянами, но у него также есть отчетливые черты лица, не встречающиеся у других обезьян среднего миоцена. Эти находки позволяют предположить, что пьеролапитек представляет собой одного из самых ранних представителей семейства человекообразных обезьян и человека.

Исследование Pierolapithecus catalaunicus способствует решению проблем, связанных с фрагментарной и неполной летописью окаменелостей, в понимании эволюционных взаимоотношений ключевых ископаемых обезьян. Исследование не только проливает свет на внешний вид этой древней обезьяны, но и дает важную информацию об истории эволюции приматов, которая проложила путь к появлению человека.

источники:

– Эрик Раллс и Earth.com – приложение EarthSnap

– Труды Национальной академии наук.