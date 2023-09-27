Ученые полагают, что смогут возродить вымершего тасманского тигра с помощью секвенирования РНК

Ученые из Швеции и Норвегии успешно извлекли и секвенировали РНК из 130-летнего экземпляра тасманского тигра. Это первый случай, когда РНК, генетический материал, присутствующий во всех живых клетках, была секвенирована у вымершего животного. Тасманский тигр, также известный как тилацин, — хищное сумчатое животное, которое вымерло, когда последняя известная живая особь умерла в неволе в 1936 году.

РНК, одноцепочечная молекула, несущая генетическую информацию из ДНК, позволяет ученым лучше понять биологию животных. Секвенируя РНК, исследователи могут узнать о генах и роли, которую они играют в регуляции биологии и метаболизма животных.

Исследовательской группе удалось восстановить транскриптомы из кожи тилацина и тканей скелетных мышц из сохранившегося образца. Это привело к идентификации специфических последовательностей РНК, которые кодируют тканеспецифичные белки, такие как тайтин и актин, которые необходимы для мышечной функции. Исследователи также обнаружили информацию о кератине — белке, который способствует формированию волос, ногтей и внешнего слоя кожи.

Хотя способность извлекать и секвенировать РНК вымершего вида является важным шагом, она не гарантирует воскрешение тасманийского тигра. Полученные результаты, однако, обещают будущую возможность воскрешения вымерших видов. Это исследование также имеет значение для изучения РНК-вирусов и глобальных инициатив, направленных на воскрешение других вымерших животных, таких как шерстистый мамонт.

Тасманийский тигр вымер из-за чрезмерной охоты, разрушения среды обитания и завезенных болезней. Этот вид подвергался повсеместному преследованию, и на него охотились в рамках системы вознаграждений, созданной еще в 1830-х годах. По оценкам, в период с 3,500 по 1830-е годы люди убили не менее 1920 тилацинов.

Хотя возрождение тасманского тигра остается неопределенным, ученые с оптимизмом смотрят на потенциал секвенирования РНК в продвижении усилий по воскрешению этого вида. Способность воскрешать вымершие виды может существенно повлиять на сохранение природы и наше понимание биологического разнообразия.

источники:

– Секвенирование РНК дает надежду на усилия по воскрешению, ABC News, 19 февраля 2022 г.

– Ученые секвенировали РНК вымершего тасманского тигра, Reuters, 20 февраля 2022 г.