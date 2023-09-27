Астронавт НАСА Фрэнк Рубио войдет в историю самым продолжительным космическим полетом

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио собирается войти в историю, поскольку он готовится вернуться на Землю в среду после завершения самого длительного одиночного космического полета американца. Вместе с космонавтами Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным Рубио отстыкует свой космический корабль «Союз МС-23» от Международной космической станции (МКС), что ознаменует завершение рекордной 371-дневной миссии.

За время своего путешествия в космос Рубио, Прокопьев и Петелин преодолели 157.4 миллиона миль и совершили 5,963 оборота вокруг Земли. После расстыковки через три часа они должны приземлиться в степи Казахстана, к юго-востоку от города Джезказган. Затем Рубио сядет на самолет НАСА обратно в США после полета в Караганду, Казахстан.

Исторический космический полет Рубио начался 21 сентября 2022 года, превзойдя предыдущий рекорд США, установленный астронавтом НАСА Марком Ванде Хей по самому продолжительному одиночному космическому полету. Рекорд Ванде Хей составил 355 дней. Первоначально планировалось, что Рубио и его товарищи по экипажу вернутся в марте 2023 года, но утечка охлаждающей жидкости в космическом корабле «Союз МС-22», на котором они стартовали, привела к продлению миссии.

Несмотря на неожиданные трудности, Рубио и его команда успешно завершили свое длительное пребывание на борту МКС, внеся ценные данные в понимание длительных космических полетов. НАСА обеспечит полное освещение обратного пути Рубио, от закрытия люка до приземления, что станет важной вехой в освоении космоса.

Источник: Сибу Кумар Трипати, под редакцией: Сибу Кумар Трипати, дата публикации: 27 сентября 2023 г.