Астронавт НАСА и российские космонавты вернулись на Землю после рекордного космического полета

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио вместе с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным успешно завершили революционную 371-дневную миссию в космосе и вернулись на Землю в среду. Их необыкновенное путешествие охватило расстояние в 157.4 миллиона миль и совершило 5,963 оборота вокруг Земли, установив новый рекорд самого продолжительного одиночного космического полета американца.

Команда благополучно отстыковалась от Международной космической станции (МКС) на корабле «Союз МС-23» и приземлилась в Казахстане, положив конец миссии, которая изначально планировалась на шесть месяцев, но была продлена из-за неожиданной обнаруженной утечки в российском космическом корабле. в декабре 2022 года.

Фрэнк Рубио, стартовавший в космос 21 сентября 2022 года, побил предыдущий рекорд самого продолжительного одиночного космического полета США 11 сентября 2023 года, который ранее принадлежал астронавту НАСА Марку Ванде Хею в течение 355 дней.

За время своего пребывания на МКС Рубио внес значительный вклад в различные научные исследования. Они включали изучение адаптации бактерий к условиям космического полета и изучение влияния физических упражнений на людей во время длительных миссий. Результаты исследования Рубио дадут ценную информацию, поскольку НАСА готовится к будущим долгосрочным миссиям.

Несмотря на трудности и неожиданное продление миссии, Рубио, Прокопьев и Петелин остались преданы своей работе, продвигая наше понимание жизни в космосе. Их замечательные достижения не только внесли вклад в научные знания, но и установили новый ориентир для будущих астронавтов.

источники:

- НАСА