Астронавт Фрэнк Рубио, который недавно установил новый рекорд по самому продолжительному одиночному пребыванию в космосе астронавта НАСА, должен вернуться на Землю на этой неделе. Рубио провел на борту Международной космической станции (МКС) более года, превзойдя предыдущий рекорд.

Вместе с Рубио на Землю вернутся два космонавта Роскосмоса — Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, проведшие в космосе в общей сложности 371 день. Трио вернется на Землю на российском космическом корабле «Союз МС-23», который отстыкуется от модуля станции «Причал» и приземлится недалеко от города Жезказган в Казахстане.

После приземления Рубио полетит в Караганду (Казахстан), а затем направится в Хьюстон на самолете НАСА. Увеличенная продолжительность их пребывания в космосе была связана с проблемой в их первоначальном космическом корабле «Союз МС-22», у которого возникла утечка охлаждающей жидкости. В феврале на станцию ​​был отправлен запасной корабль «Союз» — МС-23.

НАСА будет вести прямую трансляцию обратного пути корабля «Союз МС-23» в среду, 27 сентября. Репортаж начнется в 12:01 по восточному времени и будет включать в себя прощание экипажа, расстыковку, сход с орбиты и посадку. Вы можете посмотреть прямую трансляцию на канале НАСА на YouTube или через встроенное видео на официальном сайте НАСА.

Рекордное достижение Фрэнка Рубио не только демонстрирует возможности астронавтов НАСА, но и подчеркивает совместные усилия НАСА и международных партнеров в исследовании космоса.

Определения:

Международная космическая станция (МКС): Модульная космическая станция на низкой околоземной орбите, служащая исследовательской лабораторией и жилым пространством для астронавтов из разных стран.

Роскосмос: Российское космическое агентство, отвечающее за космическую деятельность в России.

Российский космический корабль «Союз МС-23».: космический корабль с экипажем, используемый Российским космическим агентством для перевозки космонавтов на МКС и обратно.

источники:

Исходная статья: Рекордный астронавт НАСА Фрэнк Рубио вернется на Землю в эту среду. (связь)

NASA Live: официальная трансляция NASA TV: NASA TV будет транслировать обратный путь корабля «Союз МС-23». (связь)