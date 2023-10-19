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Радиовсплеск возрастом 8 миллиардов лет может помочь разгадать тайну пропавшей материи во Вселенной

ByРоберт Эндрю

Октябрь 19, 2023
Радиовсплеск возрастом 8 миллиардов лет может помочь разгадать тайну пропавшей материи во Вселенной

Ученые совершили значительный прорыв в понимании тайны пропавшей во Вселенной материи. Быстрый радиовсплеск (FRB) возрастом 8 миллиардов лет, самый старый и самый далекий из когда-либо наблюдавшихся, возник в результате сталкивающихся галактик. Этот FRB, получивший обозначение FRB 20220610A, был обнаружен австралийским следопытом с решеткой на квадратный километр (ASKAP) в Западной Австралии.

FRB — это короткие всплески радиоволн, которые длятся миллисекунды, и их происхождение остается неизвестным. Однако этот рекордный FRB, возникающий в результате слияния галактик, может помочь пролить свет на происхождение этих загадочных всплесков. В результате взрыва за миллисекунды было высвобождено столько энергии, сколько Солнце производит за 30 лет.

Отсутствие материи во Вселенной означает, что половина ожидаемой материи необнаружима. Эта недостающая материя, состоящая из атомов, называемых барионами, не является темной материей, а скорее «обычной» материей, которая редко распределена между галактиками. Современные методы неэффективны для обнаружения этого вещества, поскольку оно очень рассеянное и горячее.

Ученые, в том числе покойный австралийский астроном Жан-Пьер Маккар, изучают возможность использования FRB в качестве инструмента для обнаружения этой неуловимой материи. Поскольку FRB преодолевают огромные расстояния, их излучение рассеивается за счет недостающей материи. Эта дисперсия позволяет ученым измерить плотность Вселенной и определить местонахождение недостающей барионной материи.

Исследование группы подтверждает соотношение Маккара, которое показывает, что чем дальше находится FRB, тем больше диффузного газа он обнаруживает между галактиками. В настоящее время около 50 FRB отслеживаются до своих источников, и ученые ожидают, что в будущем будут обнаружены еще тысячи. Будущие телескопы Square Kilometer Array (SKA) в Австралии и Южной Америке, а также Чрезвычайно Большой Телескоп (ELT) в Чили дадут дальнейшее понимание происхождения FRB и структуры Вселенной.

Исследование команды ASKAP было опубликовано в журнале Science, подчеркивая потенциал FRB в понимании недостающей материи и состава Вселенной.

источники:

– Статья в научном журнале (без ссылки)
– Исследовательская группа АСКАП

By Роберт Эндрю

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