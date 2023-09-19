Астронавт Фрэнк Рубио, побивший рекорд самой продолжительной космической миссии для американского астронавта, рассказал, что он бы отказался от миссии, если бы знал, что она продлится больше года. Во время пресс-конференции НАСА на Международной космической станции (МКС) Рубио заявил, что семейные обстоятельства могли повлиять на его решение отказаться от миссии. Он упомянул, что пропуск важных семейных событий заставил бы его сказать «спасибо, но нет, спасибо».

Первоначально планировалось, что космическая миссия Рубио продлится шесть месяцев, но была продлена из-за утечки охлаждающей жидкости в корабле, который должен был доставить экипаж домой. Эксплуатируемый Россией корабль «Союз МС-22» с Рубио и российским экипажем в конечном итоге был заменен, и новый корабль «Союз» пристыковался к МКС 21 сентября 2022 года.

Рубио рассказал, что самой сложной частью его миссии было узнать, что его пребывание будет продлено. Однако поддержка и стойкость его жены и детей помогли ему пройти всю миссию. Он подчеркнул, что для успеха Международной космической станции необходимы жертвы, как личные, так и семейные.

Несмотря на напряженные отношения между США и Россией из-за продолжающейся войны на Украине, НАСА и Роскосмос, соответствующие космические агентства двух стран, продолжают сотрудничество в освоении космоса. Рубио выразил признательность своим российским товарищам по команде, подчеркнув особую связь, сложившуюся за время их совместной работы.

Будущее участия России в МКС остается неопределенным, поскольку напряженность и экономические санкции повлияли на партнерство между двумя странами. Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин угрожал прекратить сотрудничество России с МКС, но был освобожден от должности в июне 2022 года. Россия заявила о своей готовности выполнять свои обязательства в качестве партнера по МКС как минимум до 2024 года, но конкретика их будущее участие все еще обсуждается.

источники:

– Цифровые оригиналы Fox News