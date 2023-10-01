Неожиданное открытие: новая сверхновая бросает вызов научному пониманию звезд

Астроном-любитель из Японии Коичи Итагаки сделал замечательное открытие 19 мая 2023 года. Он заметил новую яркую сверхновую в галактике Вертушка, также известную как NGC 5457. Впоследствии сверхновая, названная SN2023ixf, была подтверждена переходным периодом Цвикки. Средство. С тех пор ее наблюдали с помощью различных астрономических инструментов по всему миру, в том числе телескопа Gemini North, и даже фотографировали ученые ISRO, используя любительское оборудование.

Что делает эту сверхновую особенно интересной, так это ее относительно близость, всего в 20 миллионах световых лет от нас. SN 2023ixf классифицируется как сверхновая типа II, образовавшаяся в результате быстрого коллапса массивной звезды. Эти взрывы происходят, когда красные звезды-сверхгиганты разрушаются под собственным весом в конце своего жизненного цикла. Учитывая свою близость, сверхновая предоставляет ученым множество данных для анализа.

Когда исследователи обратили свое внимание на недавно открытую сверхновую, они сделали несколько неожиданных наблюдений. Ударной волне от взрыва потребовалось несколько дней, чтобы разразиться, что указывает на наличие плотного материала возле звезды. Этот материал мог быть потерян только самой звездой перед ее окончательной гибелью.

Статья с описанием этих результатов была опубликована в The Astrophysical Journal Letters. Эти открытия бросают вызов традиционному пониманию звезд и сверхновых, которыми они становятся.

Даичи Хирамацу, ведущий автор исследования, подчеркивает важность своих наблюдений, заявляя: «Замедленный прорыв толчка является прямым свидетельством присутствия плотного материала в результате недавней потери массы. Наши новые наблюдения выявили значительную и неожиданную потерю массы, близкую к массе Солнца, в последний год перед взрывом».

Изучение свежих сверхновых и наблюдение за ними в электромагнитном спектре — жизненно важные методы для астрономов, позволяющие глубже понять физические процессы, происходящие в этих звездных событиях.

источники:

- Письма Астрофизического журнала

– Космический телескоп Хаббла наблюдает неправильную спиральную галактику NGC 5486.

– Космический телескоп Хаббл запечатлел последствия сверхновой в галактике UGC 11860.