Новый тип экситона, обнаруженный в атомно тонких полупроводниках, может способствовать развитию квантовых вычислений

Экситоны, являющиеся парами электронов и дырок внутри полупроводниковых материалов, играют значительную роль в формировании оптических свойств полупроводников. Недавно исследователи из Политехнического института Ренсселера, Калифорнийского университета в Риверсайде и других учреждений в США и Японии сделали важные открытия об экситонах в муаровых сверхрешетках, которые представляют собой материалы, состоящие из двух или более двумерных материалов, расположенных по уникальному шаблону. Эти результаты могут иметь значение для развития квантовых компьютеров и других передовых технологий.

В ходе своего исследования ученые обнаружили новый тип экситонов в муаровых сверхрешетках, названный квадруполярными экситонами. Эти экситоны, обнаруженные в атомарно тонких полупроводниках, могут привести к развитию новых типов квантовой материи, таких как конденсаты Бозе-Эйнштейна. Экситоны в 2D-материалах обладают улучшенными способностями поглощения света и важными квантовыми свойствами, что делает их потенциально полезными для квантовых вычислений и моделирования.

Муаровые сверхрешетки, создаваемые путем соединения двух или более атомно тонких кристаллов с закрученным углом или несоответствием решеток, обеспечивают платформу для манипулирования экситонами. Более длительная периодичность, создаваемая структурой, позволяет экситонам захватываться в определенных положениях, расширяя их степени свободы. Исследователи изучили взаимодействие экситонов в симметричных трехслойных муаровых сверхрешетках, в частности, уменьшая отталкивание между ними. Объединив два диполярных экситона с противоположной поляризацией, они создали квадруполярные экситоны, обладающие меньшим отталкиванием и новыми взаимодействиями между собой.

Эти квадруполярные экситоны способны образовывать новые квантовые состояния в виде квадратных решеток, что приводит к квантовому фазовому переходу, на который влияет уникальное взаимодействие между ними. Открытие квадруполярных экситонов открывает новые возможности для изучения и использования свойств экситонов для передовых технологий, включая квантовые вычисления и квантовое моделирование.

источники:

– DOI: 10.1038/s41467-023-40288-9 (Nature Communications, 2023 г.)

– DOI: 10.1038/s41467-023-40783-z (Nature Communications, 2023 г.)