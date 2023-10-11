В групповой дискуссии под названием REALTalk две успешные выпускницы Корнельского университета поделятся своими личными историями о том, как сохранять честность перед лицом карьерных проблем. Мероприятие на тему «Оставаться верным себе» пройдет 13 октября в Барнс-холле.

В дискуссии примут участие Алисса Гальярди Слисман, бывшая профессиональная хоккеистка, ставшая тренером, и Ирен Ли, шеф-повар и ресторатор, удостоенная премии Джеймса Берда. Оба выпускника преуспели в своих областях и прольют свет на трудности, с которыми им пришлось столкнуться, оставаясь при этом верными себе.

Мероприятие бесплатное и открытое для публики, требует регистрации. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет возможность вести прямую трансляцию обсуждения.

Целью группы является изучение проблемы полного погружения на рабочее место. Шура Гат, заместитель декана по работе со студентами и директор Ресурсного центра гендерного равенства, подчеркивает важность изучения того, когда и как рискнуть проявить свою подлинную сущность. Истории этих замечательных выпускников дадут представление о том, как они руководствуются своими пересекающимися идентичностями и ценностями, сохраняя при этом свою целостность на рабочем месте.

Панельная дискуссия REALTalk — это возможность как для студентов, так и для специалистов получить ценную информацию от опытных выпускников Корнелла. Он побуждает участников задуматься о своем собственном опыте и подумать, как они могут оставаться верными себе, сталкиваясь с карьерными проблемами.

Название: Оставаться верными себе: выпускники Корнеллского университета делятся историями честности в карьерных трудностях

Источник: Студенческая и кампусная жизнь.

Ссылки:

– Ресурсный центр гендерного равенства (GenEq)

– Публичный релиз.