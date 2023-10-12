Предстоящее солнечное затмение: что нужно знать

Если вы находитесь в центральной части острова, вы можете ожидать около 80% солнечного света во время предстоящего солнечного затмения, при этом пиковое время просмотра около 9:30 утра. Чтобы получить лучший вид, рекомендуется найти хорошее место, выходящее на восток или юго-восток. точка зрения, расположенная низко над горизонтом. Однако прогноз погоды в настоящее время предвещает облачность и ливни, которые могут ограничить видимость затмения.

Важно отметить, что взгляд прямо на солнце, даже во время частичного солнечного затмения, может привести к необратимому повреждению глаз. Чтобы безопасно наблюдать затмение, вам следует использовать очки для затмения, которые находятся в хорошем состоянии, без царапин и проколов. Альтернативно вы можете использовать солнечный фильтр на телескопе.

Предстоящее затмение приведет к тому, что солнце в Нанаймо будет покрыто лишь примерно на 20%, но даже этот частичный вид стоит увидеть. Ожидается, что следующее частное солнечное затмение произойдет в начале апреля 2024 года. Однако, если вы хотите стать свидетелем действительно впечатляющего события, стоит с нетерпением ждать полного солнечного затмения. Путь полного затмения пролегает через американский штат Орегон и направляется на юго-восток через Техас к восточной части Мексики. Жители этого региона увидят, что 99% Солнца будет закрыто тонким кольцом света, известным как кольцевое затмение.

Однако, если вы не можете лично стать свидетелем затмения, НАСА будет транслировать кольцевое солнечное затмение на своем канале YouTube.

источники:

- НАСА на YouTube