Новое исследование показывает, как растения общаются и защищаются от насекомых

Исследования, проведенные группой под руководством профессора Масацугу Тойоты в Университете Сайтама в Японии, пролили свет на механизмы, с помощью которых растения общаются и активируют защитные реакции против атак насекомых. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, было сосредоточено на роли летучих органических соединений (ЛОС), выделяемых растениями при их повреждении насекомыми или механическим путем.

Растения выделяют ЛОС в атмосферу, когда их повреждают насекомые, служа сигналом опасности для соседних растений. В ответ эти неповрежденные растения активируют защитные механизмы, чтобы защитить себя. Этот феномен воздушной коммуникации между растениями посредством ЛОС наблюдался у более чем 30 различных видов растений. Однако молекулярные механизмы, лежащие в основе восприятия ЛОС и индукции защитных реакций, остаются неясными.

Используя инновационное оборудование и флуоресцентную визуализацию в реальном времени, исследовательская группа визуализировала всплески флуоресценции у вида горчицы под названием Arabidopsis thaliana после воздействия ЛОС, выделяемых растениями, поврежденными насекомыми. Наблюдая за изменениями внутриклеточной концентрации кальция, исследователи смогли наблюдать, как растения поглощают ЛОС и реагируют на них.

Команда обнаружила, что два специфических ЛОС, (Z)-3-гексеналь и (E)-2-гексеналь, шестиуглеродные альдегиды, известные как летучие вещества зеленых листьев (GLV), индуцируют сигналы кальция в растениях Arabidopsis. Эти GLV представляют собой переносимые по воздуху химические вещества, выделяемые растениями, когда они повреждаются механическими силами или травоядными животными. Под воздействием этих ЛОС растения арабидопсиса активировали гены, связанные с защитой.

Чтобы лучше понять взаимосвязь между сигналами кальция и защитными реакциями, исследователи обрабатывали растения арабидопсиса ингибиторами кальциевых каналов и хелатирующими агентами. Подавление сигналов кальция привело к подавлению индукции генов, связанных с защитой, что доказывает, что Arabidopsis воспринимает GLV и активирует защитные реакции кальций-зависимым образом.

Это исследование дает новое представление о том, как растения общаются и защищаются от атак насекомых. Понимание этих молекулярных механизмов потенциально может быть применено для разработки новых стратегий защиты растений и борьбы с вредителями.

источники:

– Исходная статья: Nature Communications.

– Арабидопсис: род небольших цветковых растений семейства горчичных.

– Летучие органические соединения (ЛОС): газообразные органические вещества, которые легко испаряются при комнатной температуре.

– Летучие вещества зеленых листьев (GLV): ЛОС, выделяемые растениями при повреждении, с характерным травянистым запахом.