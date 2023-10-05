Преобразование засушливых земель в системы улавливания углерода

Исследователи предполагают, что засушливые земли, такие как пустыни, можно использовать в качестве эффективных систем улавливания углерода, не конкурируя с сельскохозяйственными угодьями. В обзорном документе, опубликованном в журнале «Тенденции в науке о растениях», группа ученых-растоводителей предлагает превратить засушливые экосистемы в поглотители углерода путем улучшения здоровья почвы, повышения эффективности фотосинтеза и увеличения биомассы корней. Этого можно достичь путем создания идеального сочетания растений, почвенных микробов и типа почвы, чтобы облегчить биогеохимический процесс, известный как оксалат-карбонатный путь.

Оксалатно-карбонатный путь использует адаптированные к засушливым условиям растения, которые производят оксалаты, которые представляют собой ионы, содержащие углерод и кислород. Некоторые почвенные микробы используют оксалаты в качестве источника углерода и выделяют молекулы карбоната в почву. При выращивании на щелочных и богатых кальцием почвах карбонат вступает в реакцию с кальцием, образуя стабильные отложения карбоната кальция. Этот процесс эффективно улавливает углерод из атмосферы и создает подземные поглотители углерода.

Преимущество использования засушливых земель для улавливания углерода состоит в том, что они не конкурируют с землями сельскохозяйственного назначения или производства продуктов питания. Хотя деревья обычно считаются эффективными системами улавливания углерода, лесовосстановление напрямую конкурирует с сельским хозяйством за пахотные земли. С другой стороны, засушливые земли составляют примерно одну треть земной поверхности и в настоящее время используются недостаточно.

Растения, адаптированные к засушливым условиям, выработали механизмы, позволяющие справляться с нехваткой воды и экстремальными температурами. У некоторых корневая система проникает глубоко в почву, чтобы использовать скрытые источники воды, в то время как другие используют различные формы фотосинтеза, чтобы минимизировать потерю воды. Оксалогенные растения, которые производят большое количество оксалатов, могут превращать их в воду в периоды засухи. В определенных условиях часть углерода этих оксалатов откладывается под землей в виде устойчивых отложений углерода.

Усиливая естественные биогеохимические процессы в засушливых землях, эти экосистемы можно превратить в поглотители углерода с более здоровой почвой и растениями. Авторы предлагают начать с небольших участков вновь озелененной среды обитания, известных как «острова плодородия», из которых растения и микробы могут распространяться, образуя растительный ковер. Этот подход потенциально может значительно увеличить секвестрацию углерода как растениями, так и почвой в течение десятилетия.

Однако успех этого метода зависит от таких факторов, как скорость роста растений, которая в условиях нехватки воды обычно замедляется. Внедрение этой технологии в различных засушливых странах также будет зависеть от финансовой и политической поддержки.

Ссылка: «Инженерное связывание углерода на засушливых землях», Гериберт Хирт, Хасан Букчим, Марк Дукуссо и Магед М. Саад, 21 сентября 2023 г., Тенденции в науке о растениях. DOI: 10.1016/j.tplants.2023.08.009.