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Королевский музей Тиррелла представил редкий череп трицератопса

ByВики Ставропулу

Октябрь 6, 2023
Королевский музей Тиррелла представил редкий череп трицератопса

Королевский музей Тиррелла представил полностью сохранившийся череп трицератопса в рамках своей новой выставки «Ископаемые в фокусе». Этот череп, собранный техническими специалистами музея в 2015 году, считается наиболее полным и наиболее хорошо сохранившимся черепом трицератопса в Канаде.

Трицератопс — цератопсовый динозавр, живший в меловой период. Окаменелости трицератопса в Канаде редки, что делает этот экземпляр еще более важным. Череп имеет длину более шести футов, с оборкой (костяным щитом) шириной более пяти футов.

Этот конкретный трицератопс не был полностью зрелым и стал бы крупнее, если бы прожил дольше. После его смерти кончики рогов надбровных дуг стерлись. Череп был обнаружен во время палеонтологических работ по смягчению последствий наводнения после сильного наводнения на юге Альберты в 2013 году. Сотрудники музея собрали череп и большую часть нижних челюстей в течение месяца.

Во время этой экспедиции Королевский музей Тиррелла обследовал более 200 километров водных путей и обнаружил более 200 новых мест окаменелостей. Череп трицератопса, получивший прозвище «Калли» в честь Каллум-Крик, где он был найден, готовился к исследованию и демонстрации в течение последних семи лет.

Музей приглашает всех, кто обнаружит окаменелость в Альберте, связаться с ними. У них есть система отчетности, и они поощряют людей присылать любые интересные и научно значимые образцы, которые они находят.

Теперь музей проведет дальнейшие исследования черепа и опубликует свои выводы. Череп трицератопса будет выставлен в Королевском музее Тиррелла, чтобы посетители могли насладиться им и поучиться у него.

Источники: Королевский Тиррелловский палеонтологический музей, Global News.

By Вики Ставропулу

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