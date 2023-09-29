Редкая суперголубая луна появилась над Великобританией

Редкая суперголубая луна появилась в Великобритании, порадовав звездочетов уникальным небесным явлением, которое в этом году произойдет только один раз. Вопреки своему названию, голубая луна на самом деле не синего цвета, а означает появление второго полнолуния в том же календарном месяце. Это явление довольно редкое, происходит примерно раз в два-три года, поскольку в большинстве месяцев бывает только одно полнолуние.

Ожидалось, что суперголубая луна взойдет около 8:6 по британскому стандартному времени в четверг и зайдет около XNUMX:XNUMX по британскому стандартному времени на следующий день. Однако это было видно в среду вечером. Лучшее время для просмотра Луны — оптимальные местные условия, такие как ясное небо с низкой облачностью и отсутствие препятствий на горизонте.

Астроном профессор Дон Поллакко из Уорикского университета объяснил, что видимый размер Луны может быть аналогичен размеру Солнца. Это связано с тем, что Луна намного меньше, но ближе к Земле. Он также обсудил концепцию суперлуний, которые возникают, когда полнолуние совпадает с ближайшей к Земле луной. В этих случаях луна может казаться на 10–15 % больше и на 25–30 % ярче, чем в обычное полнолуние.

Доктор Грег Браун, астроном Гринвичской королевской обсерватории, отметил, что в августе происходит сближение двух редких событий: голубой луны и суперлуны. Однако определения этих событий могут различаться и не являются общепринятыми. Обычно голубая луна определяется как второе полнолуние за один календарный месяц, а суперлуние происходит, когда Луна находится в ближайшей к Земле точке на своей орбите.

В целом, суперголубая луна — это особое явление для любителей неба, позволяющее насладиться и оценить чудеса небесного мира.

источники:

– Элли Нг и Нина Мэсси, Пенсильвания