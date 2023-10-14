Ожидается дождливая погода из-за солнечного затмения «огненного кольца»

Метеорологи прогнозируют дождь в течение большей части субботы, поскольку вскоре произойдет редкое солнечное затмение, называемое «огненным кольцом». Затмение, также известное как кольцевое солнечное затмение, будет видно в нескольких штатах Америки. Однако из-за ненастной погоды мероприятие под открытым небом в планетарии Адлера под названием Eclipse Encounter '23 было отменено. Несмотря на это, музей останется открытым для празднования затмений в закрытых помещениях.

«Огненное кольцо» возникает, когда Луна во время затмения находится в самой дальней точке от Земли. Из-за этого дополнительного расстояния луна кажется меньше, позволяя небольшому количеству яркого солнечного света освещать темную тень луны. Кольцевое солнечное затмение пересечет Северную, Центральную и Южную Америку, дав возможность миллионам людей стать его свидетелями. Однако необходимо принять меры предосторожности для защиты зрения. Чиновники советуют не смотреть прямо на солнце без надлежащей защиты глаз от солнечного света.

Важно отметить, что просмотр Солнца через объектив фотокамеры, бинокля или телескопа без солнечного фильтра может привести к серьезному повреждению глаз. Поэтому крайне важно использовать соответствующие средства защиты. То, насколько люди смогут увидеть затмение, зависит от погодных условий в субботу. Национальная метеорологическая служба прогнозирует 100% вероятность ливней с высокой ожидаемой температурой в 55 градусов по Фаренгейту.

Несмотря на возможность ограниченной видимости на этот раз, у любителей затмений есть надежда. Еще одно полное солнечное затмение запланировано на 8 апреля 2024 года и, как ожидается, пройдет над Чикаго около 2:00. Во время этого события будет казаться, что Луна покроет 94.2% Солнца.

источники:



- НАСА



– Национальная метеорологическая служба