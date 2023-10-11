Десятки миллионов жителей Америки станут свидетелями редкого солнечного затмения «Огненное кольцо»

В субботу в Америке произойдет редкое небесное событие, известное как кольцевое солнечное затмение или затмение «огненного кольца», которое очарует наблюдателей за небом на западе Соединенных Штатов и в некоторых частях Центральной и Южной Америки. Во время этого события Луна идеально расположится между Землей и Солнцем, частично закрывая Солнце и создавая ослепительный кольцеобразный эффект. Затмение продлится в общей сложности примерно от 2 до 1 часов, а фаза огненного кольца продлится от 2 до 3 минут, в зависимости от местоположения.

Путь затмения будет простираться по полосе шириной около 130 миль, начинаясь в северной части Тихого океана и заканчивая Соединенными Штатами над Орегоном. Затем он пересечет несколько штатов, включая Неваду, Юту, Нью-Мексико и Техас, прежде чем направиться в Мексиканский залив. Огненное кольцо также будет видно в Мексике, различных странах Центральной Америки, Колумбии и Бразилии. Помимо пути кольцевидности, частичное затмение в форме полумесяца будет видно во всех штатах США, а также в Канаде и на большей части Южной Америки.

Чтобы безопасно наблюдать затмение, крайне важно использовать сертифицированные очки для солнечного затмения или другие надлежащие защитные меры, поскольку обычных солнцезащитных очков недостаточно для предотвращения повреждения глаз. НАСА и другие организации также обеспечат прямую трансляцию этого события для тех, кто не сможет стать его свидетелем лично.

Субботнее затмение является прелюдией к полному солнечному затмению, которое произойдет в Мексике и охватит восточную половину Соединенных Штатов и Канады 8 апреля 2024 года. Это предстоящее полное затмение будет отличаться от кольцевого затмения, поскольку Луна будет на идеальном расстоянии, чтобы полностью закрыть солнце, предоставляя уникальную возможность наблюдения.

Важно отметить, что затмение огненного кольца в Соединенных Штатах происходит относительно редко, а следующее ожидается не раньше 2039 года. Таким образом, событие этих выходных предоставляет особую возможность для любителей неба своими глазами увидеть это невероятное небесное выравнивание. .

источники:

- НАСА

- Ассошиэйтед Пресс