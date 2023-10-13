Впечатляющее солнечное затмение поразит наблюдателей за небом по всей территории США

В эти выходные впечатляющее солнечное затмение будет видно по всей континентальной части США, предоставляя людям от побережья до побережья возможность стать свидетелями редкого астрономического явления. Мероприятие состоится в субботу, и удачливые наблюдатели за небом в девяти штатах получат возможность увидеть в небе редкое «огненное кольцо».

Жители Орегона, Невады, Юты, Нью-Мексико и Техаса, а также некоторых частей Калифорнии, Айдахо, Колорадо и Аризоны увидят, как луна почти полностью закрывает солнце, создавая огненное кольцо оранжевого цвета вокруг тени луны. . В других штатах зрителей увидят частичное солнечное затмение, когда Луна закрывает только часть Солнца.

Солнечные затмения происходят, когда Луна проходит перед Солнцем и блокирует его свет. В эту субботу произойдет кольцевое солнечное затмение, а это означает, что Луна создаст кольцеобразный эффект вокруг своей тени.

Важно отметить, что людям никогда не следует смотреть прямо на Солнце во время солнечного затмения, даже если оно частично закрыто Луной. Для безопасного просмотра солнечных затмений и предотвращения повреждения глаз необходимы специальные очки для затмений или проекторы-обскуры.

В субботу наблюдатели за небом на маршруте шириной примерно 125 миль от Орегона до Техаса и через Центральную и Южную Америку смогут стать свидетелями полного эффекта «огненного кольца». Большинство людей в Северной Америке за пределами этого пути увидят частичное затмение.

Событие в Орегоне начнется в 8:06 утра по тихоокеанскому времени с началом частичного затмения. Период максимального покрытия и эффекта «огненного кольца» продлится примерно 5 минут в 9:18 утра по тихоокеанскому времени в Юджине, штат Орегон. Другие места на пути кольцевого движения будут испытывать максимальное покрытие в разное время.

Солнечное затмение, которое произойдет в эти выходные, очень ожидаемо из-за его редкости и того, что его путь пройдет через континентальную часть США. Следующее кольцевое солнечное затмение, которое пересечет часть территории США, ожидается не раньше июня 2039 года, и оно пройдет только через Аляску. Следующее кольцевое солнечное затмение, пересекающее территорию США, произойдет не раньше февраля 2046 года.

Зрителям рекомендуется принять меры предосторожности и использовать подходящее оборудование для просмотра, чтобы безопасно насладиться этим небесным явлением.

Определения:

Солнечное затмение: небесное событие, которое происходит, когда Луна проходит перед Солнцем и частично или полностью блокирует его свет.

Кольцевое солнечное затмение: тип солнечного затмения, при котором Луна не полностью закрывает Солнце, что приводит к кольцеобразному эффекту.

Путь кольцевидности: узкий путь, по которому видно кольцевое солнечное затмение.

Источник: НАСА