Исследование показывает, что гены, унаследованные от неандертальцев, увеличивают тяжесть заболевания COVID-19

Новое исследование, проведенное исследователями из итальянского Института фармакологических исследований Марио Негри, показало, что люди, перенесшие тяжелые случаи COVID-19, с большей вероятностью обладают определенными генами, унаследованными от неандертальцев. Исследование было сосредоточено на провинции Бергамо, которая стала эпицентром пандемии в Италии.

Исследование, опубликованное в журнале iScience, показало, что значительная часть генома человека связана с риском заражения COVID-19 и развитием тяжелых симптомов, особенно среди жителей наиболее пострадавших районов. В исследовании приняли участие 1,200 участников, и анализ показал, что три из шести генов в области хромосомы 3 связаны с повышенной восприимчивостью к тяжелой форме COVID-19. Эти гены включают CCR9 и CXCR6, которые играют роль в активности лейкоцитов и воспалении во время инфекций, а также LZTFL1, который регулирует развитие и функцию клеток дыхательных путей.

Исследователи отметили, что остается неясным, какой из трех генов играет наиболее важную роль. Кроме того, исследование выявило 17 новых геномных областей, которые могут быть связаны с тяжелым заболеванием или риском заражения.

Одним из особенно интересных результатов исследования стало то, что три из шести генов, связанных с тяжестью заболевания COVID-19, были унаследованы от неандертальцев, в частности от генома Виндия, обнаруженного в Хорватии. Хотя эти гены, возможно, когда-то защищали неандертальцев, теперь они вызывают чрезмерный иммунный ответ у современных людей, что приводит к более тяжелым заболеваниям.

Исследование также показало, что люди с неандертальским гаплотипом имели значительно более высокий риск развития тяжелой формы COVID-19, требующей интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких, по сравнению с людьми без этого генетического наследования. Наличие неандертальского гаплотипа также было связано с более высоким уровнем тяжелых случаев среди родственников первой степени родства.

Это исследование предоставляет дополнительные доказательства роли, которую генетика играет в определении тяжести COVID-19. Понимание этих генетических факторов потенциально может помочь выявить людей, которые могут быть более восприимчивы к тяжелым заболеваниям, и обеспечить принятие соответствующих мер.

источники:

– Исследование: журнал iScience

– Джузеппе Ремуцци, директор Института Марио Негри

– Марина Норис, руководитель Центра геномики человека Института Марио Негри

– Исследование Каролинского института и Института Макса Планка, проведенное в 2022 году.