Международная космическая станция (МКС) совершила захватывающий пролет над Тасманией, заставив зрителей трепетать перед зрелищем. МКС, вращающаяся вокруг Земли на высоте более 400 километров, украсила небо над северо-западом Тасмании около 4:07 ясным днем ​​пятницы. Всего за одну минуту он пролетел над Великим озером и Хобартом, запечатлев на кадрах почти весь штат.

МКС совершает оборот вокруг Земли примерно каждые 90 минут, следуя почти идеальной круговой траектории. Это дает зрителям возможность периодически наблюдать его величественное прохождение над разными регионами мира. Для тех, кто находится на Тасмании, МКС снова будет видна в пятницу вечером в 8:58 в течение примерно 5 минут, а затем в 10:34 в течение 1 минуты, при условии видимости и облачности. Дополнительные возможности просмотра включают субботу в 9:46, воскресенье в 8:58 и 10:36 и понедельник около 9:47.

В то время как в исходной статье приводились цитаты пользователей социальных сетей, запечатлевших этот опыт, в этой статье используется другой подход, предоставляя описательное предложение отснятого материала. К сожалению, конкретные кадры, упомянутые в оригинальной статье, здесь недоступны, но будьте уверены, вид пролета МКС над Тасманией действительно завораживает.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое Международная космическая станция?

Ответ: Международная космическая станция — это обитаемая космическая станция, которая представляет собой многонациональный совместный проект с участием космических агентств разных стран, включая НАСА, Роскосмос, ЕКА, ДЖАКСА и ККА.

Вопрос: Как часто МКС вращается вокруг Земли?

Ответ: МКС совершает оборот вокруг Земли каждые 90 секунд.