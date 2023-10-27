Новые рекомендации по использованию файлов cookie: баланс между удобством пользователя и конфиденциальностью

В эпоху персонализированного просмотра и целевой рекламы использование файлов cookie становится все более распространенным в Интернете. Однако достижение баланса между улучшением пользовательского опыта и защитой конфиденциальности стало первостепенной задачей как для пользователей, так и для регулирующих органов.

Для решения этих проблем были введены новые рекомендации, целью которых является предоставление более четких правил использования файлов cookie. Главный факт, лежащий в основе этих рекомендаций, заключается в том, что техническое хранение или доступ к файлам cookie должны служить законной цели, а не использоваться исключительно в целях отслеживания или рекламы.

Один из ключевых принципов, изложенных в руководящих принципах, заключается в том, что техническое хранение или доступ строго необходимы, когда они позволяют использовать конкретную услугу, явно запрошенную пользователем. Это гарантирует, что файлы cookie используются таким образом, чтобы принести прямую пользу пользователю при просмотре сайта.

Кроме того, в руководящих принципах подчеркивается, что сохранение файлов cookie для предпочтений, не запрошенных пользователем явно, должно иметь законную цель. Это помогает предотвратить сбор ненужных данных и гарантирует, что пользователи сохранят контроль над своей личной информацией.

Кроме того, разрешено использование файлов cookie в статистических целях при условии, что они остаются анонимными и не ставят под угрозу конфиденциальность пользователей. Это позволяет владельцам веб-сайтов собирать информацию о поведении пользователей без прямой идентификации отдельных лиц.

Наконец, руководящие принципы не рекомендуют использовать файлы cookie для создания профилей пользователей или отслеживания пользователей на нескольких веб-сайтах в маркетинговых целях без предварительного согласия. Это защищает конфиденциальность пользователей и гарантирует, что люди имеют право контролировать использование их данных в рекламных целях.

Придерживаясь этих рекомендаций, владельцы веб-сайтов могут найти баланс между предоставлением улучшенного пользовательского опыта и уважением конфиденциальности пользователей. Компаниям крайне важно пересмотреть свою политику в отношении файлов cookie и обеспечить соответствие этим развивающимся стандартам.

Часто задаваемые вопросы

Что такое куки?

Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на устройстве пользователя при посещении веб-сайта. Они помогают веб-сайтам запоминать предпочтения пользователей и обеспечивают персонализированный просмотр.

Почему необходимы новые рекомендации по использованию файлов cookie?

Новые руководящие принципы необходимы, чтобы найти баланс между улучшением пользовательского опыта и защитой конфиденциальности пользователей. Они предоставляют более четкие правила использования файлов cookie и стремятся гарантировать, что они служат законным целям.

Какова законная цель хранения предпочтений, которые не запрошены пользователем?

Законная цель хранения предпочтений, которые не запрошены пользователем, состоит в том, чтобы обеспечить лучший опыт просмотра или улучшить функциональность конкретной службы.

Могут ли файлы cookie использоваться в рекламных целях?

Файлы cookie могут использоваться в рекламных целях, но только с явного согласия пользователя. В руководящих принципах не рекомендуется использовать файлы cookie для отслеживания пользователей или создания профилей пользователей без предварительного согласия.