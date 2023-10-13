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Западная Британская Колумбия предложит первоклассный просмотр редкого кольцевого солнечного затмения

ByВики Ставропулу

Октябрь 13, 2023
Западная Британская Колумбия предложит первоклассный просмотр редкого кольцевого солнечного затмения

Западная часть Британской Колумбии станет лучшим местом в Канаде для наблюдения за редким кольцевым солнечным затмением, хотя облачное небо может затруднить видимость для некоторых зрителей. Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, создавая яркий ореол вокруг темного силуэта Луны. В то время как районы Северной Америки, такие как Орегон и Техас, испытают полное затмение с огненным кольцом, жители Ванкувера смогут стать свидетелями примерно 75 процентов затмения, которое начнется в 8:08 утра по тихоокеанскому времени.

Событие достигнет своего пика через 72 минуты, и будет виден лишь небольшой кусочек солнца. Ожидается, что затмение закончится около 10:38. Чтобы обеспечить безопасное наблюдение, Университет Британской Колумбии и Квантленский политехнический университет организуют мероприятия по наблюдению, на которых астрономы-любители смогут использовать телескопы и специальные очки.

Однако прогноз погоды предсказывает облачную погоду и ливни на большей части южного побережья Британской Колумбии в субботу, что может ухудшить видимость. UBC заявил, что отменит вечеринку по просмотру, если надвинутся облака, в то время как Квантлен планирует продолжить мероприятие в помещении с прямой трансляцией. Оба университета надеются на ясное небо во время затмения.

Профессор физики и астрономии UBC Дуглас Скотт описывает частичное солнечное затмение как «одно из величайших явлений природы» и призывает людей воспользоваться этой возможностью. Лаура Флинн, преподаватель физики Квантленского политехнического института, считает, что затмение — отличный способ зажечь интерес детей к астрономии и дать им ощущение необъятности Вселенной.

Это кольцеобразное солнечное затмение — редкое явление: ежегодно во всем мире происходит лишь несколько таких затмений. Последнее частичное затмение, видимое в метро Ванкувера, произошло в августе 2017 года, а следующее полное кольцевое затмение на юге Британской Колумбии ожидается не раньше 4 августа 2111 года. Однако Центральной и Восточной Канаде не придется ждать так долго, поскольку их следующее солнечное затмение запланировано на 8 апреля 2024 года, и его можно будет увидеть в некоторых частях Онтарио, Квебека, Нью-Брансуика, острова Принца Эдуарда, а также Ньюфаундленда и Лабрадора.

Источники: Канадская пресса.

By Вики Ставропулу

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