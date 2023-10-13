Западная Британская Колумбия предложит первоклассный просмотр редкого кольцевого солнечного затмения

Западная часть Британской Колумбии станет лучшим местом в Канаде для наблюдения за редким кольцевым солнечным затмением, хотя облачное небо может затруднить видимость для некоторых зрителей. Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, создавая яркий ореол вокруг темного силуэта Луны. В то время как районы Северной Америки, такие как Орегон и Техас, испытают полное затмение с огненным кольцом, жители Ванкувера смогут стать свидетелями примерно 75 процентов затмения, которое начнется в 8:08 утра по тихоокеанскому времени.

Событие достигнет своего пика через 72 минуты, и будет виден лишь небольшой кусочек солнца. Ожидается, что затмение закончится около 10:38. Чтобы обеспечить безопасное наблюдение, Университет Британской Колумбии и Квантленский политехнический университет организуют мероприятия по наблюдению, на которых астрономы-любители смогут использовать телескопы и специальные очки.

Однако прогноз погоды предсказывает облачную погоду и ливни на большей части южного побережья Британской Колумбии в субботу, что может ухудшить видимость. UBC заявил, что отменит вечеринку по просмотру, если надвинутся облака, в то время как Квантлен планирует продолжить мероприятие в помещении с прямой трансляцией. Оба университета надеются на ясное небо во время затмения.

Профессор физики и астрономии UBC Дуглас Скотт описывает частичное солнечное затмение как «одно из величайших явлений природы» и призывает людей воспользоваться этой возможностью. Лаура Флинн, преподаватель физики Квантленского политехнического института, считает, что затмение — отличный способ зажечь интерес детей к астрономии и дать им ощущение необъятности Вселенной.

Это кольцеобразное солнечное затмение — редкое явление: ежегодно во всем мире происходит лишь несколько таких затмений. Последнее частичное затмение, видимое в метро Ванкувера, произошло в августе 2017 года, а следующее полное кольцевое затмение на юге Британской Колумбии ожидается не раньше 4 августа 2111 года. Однако Центральной и Восточной Канаде не придется ждать так долго, поскольку их следующее солнечное затмение запланировано на 8 апреля 2024 года, и его можно будет увидеть в некоторых частях Онтарио, Квебека, Нью-Брансуика, острова Принца Эдуарда, а также Ньюфаундленда и Лабрадора.

Источники: Канадская пресса.