Редкий блестящий муравей-гость найден в новом месте в Шотландии

Блестящий муравей-гость, одно из самых редких насекомых Британии, был обнаружен в новом месте в Ройал-Дисайд, Шотландия. Это уникальное насекомое известно как кукушка муравьиного мира, потому что оно обитает только в гнездах древесных муравьев, демонстрируя поведение, подобное некоторым видам птиц-кукушек, которые откладывают яйца в гнезда других видов птиц.

Туроператоры по дикой природе Дэн и Рэйчел Браун из Wild Discovery сделали удивительную находку в Крати, недалеко от замка Балморал. Эксперты из Института Джеймса Хаттона в Абердине подтвердили это открытие, отметив, что количество наблюдаемых блестящих муравьев-гостей исключительно велико по сравнению с другими местами Шотландии.

Доктор Дженни Стокан, научный сотрудник в области экологии насекомых в Хаттоне, выразила свое волнение по поводу открытия, заявив, что блестящие муравьи-гости находятся под угрозой во всем мире, поэтому обнаружение новой популяции в Шотландии - отличная новость. Это также говорит о том, что популяции древесных муравьев в этом районе здоровы, что подчеркивает необходимость защиты их как важного компонента экосистемы.

Ранее считалось, что генетическое разнообразие блестящих муравьев-гостей невелико из-за неспособности бескрылых самцов расселяться далеко от своих гнезд и фрагментированной природы популяций древесных муравьев в Шотландии. Однако недавнее исследование, проведенное The Hutton, Йоркским университетом и Forest Research, опровергает это мнение. Исследование показало, что генетическое разнообразие муравьев весьма разнообразно, что указывает на то, что они могут успешно расселяться по местам и потенциально колонизировать новые места обитания поблизости.

Результаты, профинансированные организацией Future Woodlands Scotland, не только проливают свет на генетику популяции блестящего муравья-гости, но и подчеркивают важность гнезд древесных муравьев как мест сохранения. Доктор Эльва Робинсон, поведенческий эколог из Йоркского университета, предполагает, что высокое генетическое разнообразие муравьев может указывать на то, что они более распространены в Шотландии, чем считалось ранее.

Это открытие блестящего муравья-гости в Ройал-Дисайде расширяет наши знания об этом редком виде насекомых и подчеркивает важность сохранения его уникальной среды обитания в гнездах лесных муравьев.

источники:

– Институт Джеймса Хаттона

- Дикое открытие

– Йоркский университет

– Лесные исследования