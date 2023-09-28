Искусственный интеллект идентифицирует круги фей в новых локациях

Новое исследование использовало искусственный интеллект (ИИ) для выявления узоров растительности, напоминающих загадочные «волшебные круги», в сотнях новых мест в 15 странах на трех континентах. Раньше круги фей были замечены только в пустыне Намиб на юге Африки и в глубинке Западной Австралии. Это открытие предполагает, что круги фей могут быть гораздо более распространены, чем предполагалось первоначально.

Сказочные круги — это круглые диски бесплодной грязи, напоминающие ряды горошка и способные простираться на многие мили. Их происхождение озадачивало ученых на протяжении десятилетий, но теперь технология искусственного интеллекта помогает идентифицировать и анализировать эти образования во всем мире.

Использование ИИ в этом исследовании предоставило ученым уникальную возможность глубже понять круги фей и их формирование. Изучая структуру растительности в различных местах, исследователи надеются разгадать тайну этих загадочных природных явлений.

Это новаторское исследование может иметь значительные последствия для экологических исследований и управления земельными ресурсами. Понимание распределения и характеристик волшебных кругов в различных средах по всему миру может помочь ученым принимать обоснованные решения относительно усилий по сохранению и планированию землепользования.

Идентификация новых мест с кругами фей также поднимает вопросы о процессах, лежащих в основе их формирования. До сих пор неизвестно, как эти бесплодные участки земли возникают и сохраняют свою характерную круглую форму. Для полного понимания механизмов, лежащих в основе этого явления, потребуются дальнейшие исследования и анализ.

В заключение отметим, что использование искусственного интеллекта позволило ученым идентифицировать круги фей во многих новых местах по всему миру, расширив наши знания об этих интригующих природных образованиях. Это исследование закладывает основу для будущих исследований, целью которых является раскрытие происхождения и экологического значения волшебных кругов в разных регионах.

Определения:

– Сказочные круги: круглые диски бесплодной земли, напоминающие ряды горошка и способные распространяться по земле на многие мили.

– Искусственный интеллект (ИИ): моделирование человеческого интеллекта в машинах, которые запрограммированы думать, учиться и решать проблемы, как люди.

источники:

– CNN: «Новое исследование идентифицирует круги фей в сотнях новых мест с помощью искусственного интеллекта»