Во внутреннем ядре Земли обнаружено быстрое коллективное движение атомов железа

Недавнее исследование, проведенное Техасским университетом в Остине и его коллегами из Китая, выявило быстрое «коллективное движение» атомов железа во внутреннем ядре Земли. Это открытие может объяснить неожиданную мягкость ядра, наблюдаемую в сейсмических данных, и имеет важное значение для понимания генерации магнитного поля Земли.

Твердое внутреннее ядро ​​Земли состоит из атомов железа, которые плотно упакованы вместе под экстремальным давлением. Однако исследование показало, что определенные группы атомов железа во внутреннем ядре способны быстро перемещаться, сохраняя при этом общую структуру железа. Это движение, называемое «коллективным движением», можно сравнить с тем, как гости на ужине пересаживаются за стол.

Результаты этого исследования, объединившего лабораторные эксперименты и теоретические модели, предполагают, что атомы внутреннего ядра более подвижны, чем считалось ранее. Это могло бы дать объяснение различным интригующим свойствам внутреннего ядра, которые годами озадачивали ученых. Это также может дать представление о роли внутреннего ядра в создании магнитного поля Земли.

Ведущий автор Юнг-Фу Линь, профессор Школы геонаук Джексона при Университете Техаса, заявил: «Теперь мы знаем о фундаментальном механизме, который поможет нам понять динамические процессы и эволюцию внутреннего ядра Земли».

Исследователи использовали небольшую железную пластину и высокоскоростные снаряды, чтобы смоделировать в лаборатории экстремальные условия внутреннего ядра Земли. Данные, собранные в ходе этих экспериментов, затем были использованы в компьютерной модели машинного обучения для изучения поведения атомов во внутреннем ядре. Исследователи расширили масштаб модели, включив в нее около 30,000 XNUMX атомов, что позволило им наблюдать за движущимися группами атомов, сохраняя при этом гексагональную структуру.

В исследовании также рассматривается удивительная мягкость внутреннего ядра, наблюдаемая при сейсмических измерениях. Исследователи предполагают, что повышенное движение атомов, обнаруженное в этом исследовании, может объяснить, почему внутреннее ядро ​​кажется менее жестким и более податливым, чем ожидалось, под таким давлением.

Понимание движения атомов железа во внутреннем ядре имеет решающее значение, поскольку около половины энергии, генерирующей магнитное поле Земли, можно отнести к внутреннему ядру. Это новое понимание активности внутреннего ядра атомного масштаба может способствовать будущим исследованиям генерации энергии и распределения тепла в ядре, а также динамики внешнего ядра.

Исследование под названием «Коллективное движение в ГПУ-Fe в условиях внутреннего ядра Земли» было опубликовано в Трудах Национальной академии наук 2 октября 2023 года.

источники:

– Техасский университет в Остине: [источник]

– Труды Национальной академии наук: [источник]