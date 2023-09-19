Исследование показывает, что в пыльце различных видов пчел обнаружено множество пестицидов

Новое исследование, проведенное учеными из Тринити-колледжа Дублина и Дублинского городского университета, вызвало обеспокоенность по поводу воздействия различных видов пчел на различные пестициды в Ирландии. В ходе исследования оценивались остатки пестицидов в пыльце сельскохозяйственных культур на 12 участках Ирландии, а также в пыльце, собранной у медоносных пчел и шмелей с тех же участков.

Результаты исследования показывают, что разные виды пчел могут по-разному подвергаться воздействию пестицидов, что позволяет предположить, что оценка риска пестицидов для медоносных пчел может неточно отражать риск для других видов пчел. Исследователи обнаружили, что пыльца сельскохозяйственных культур была загрязнена фунгицидами, пыльца медоносных пчел была в основном загрязнена фунгицидами, а пыльца шмелей была в основном загрязнена неоникотиноидными инсектицидами. Наибольшее количество соединений и наибольшее количество пестицидов было обнаружено в пыльце шмелей.

Эти результаты вызывают обеспокоенность по поводу широко распространенного воздействия на пчел нескольких пестицидов. Исследование также подчеркивает потенциальную токсичность сочетания инсектицидов и фунгицидов, поскольку предыдущие исследования показали, что эта комбинация может быть более токсичной, чем каждая категория по отдельности.

Елена Зиога, первый автор исследования, выразила обеспокоенность по поводу различий в воздействии между видами пчел и присутствия неоникотиноидов в пыльце шмелей, когда они не применялись на отобранных полях. Это говорит о том, что либо неоникотиноиды сохраняются по краям поля, либо пчелы собирают загрязненную пыльцу за пределами полей, на которых были отобраны образцы. Исследование также показало, что обнаружение неоникотиноидов увеличивается при наличии диких растений в пыльце шмелей.

Результаты этого исследования важны, поскольку пчелы играют решающую роль в опылении и поддержании здоровых экосистем. Различия в воздействии между видами пчел указывают на то, что использование медоносных пчел в качестве ориентира для понимания воздействия пестицидов может не дать полной картины.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять последствия этих результатов и изучить влияние воздействия пестицидов на различные виды пчел.

Источник: Science of The Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.166214.