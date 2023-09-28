Применение рамановской спектроскопии для анализа стеклянных и керамических материалов

Рамановская спектроскопия — широко используемый промышленный процесс определения химического состава и структурных компонентов различных материалов. Впервые он был обнаружен К.В. Раманом в 1928 году и с тех пор стал важным инструментом для анализа материалов. Эта статья посвящена применению рамановской спектроскопии для анализа стеклянных и керамических материалов.

Рамановская спектроскопия использует для анализа лазерное излучение. Когда образец поглощает фотоны, испускаемые лазерным светом, фотоны временно находятся в нестационарном состоянии, прежде чем снова испуститься. Частота переизлученных фотонов претерпевает сдвиг, известный как рамановский сдвиг, который дает представление о колебательных, вращательных и других низкочастотных переходах, происходящих внутри молекул или молекулярных групп в образце.

Рамановская спектроскопия является неразрушающим методом и позволяет получить качественное представление о материалах. При анализе стекла он может выявить присутствие определенных ионов по характерным высокочастотным пикам в спектрах. Его также используют при исследовании воздействия щелочных металлов на стекла, которое может привести к структурным изменениям и изменениям свойств.

При анализе керамики рамановская спектроскопия в основном используется для изучения минералогии керамики и стеклообразных компонентов, присутствующих в глазури. Он дает прямое представление о структурных характеристиках минеральных фаз и является единственным методом, позволяющим идентифицировать аморфные и стеклообразные фазы.

Экспериментальная процедура рамановской спектроскопии включает использование лазера, отсека для образцов, спектрометра, детектора и оптического микроскопа. Пробу готовят либо в виде мелкого порошка, либо с плоской полированной поверхностью для анализа. Рассеянный свет образца собирается и анализируется с помощью спектрометра, в результате чего получается спектр комбинационного рассеяния света с характерными пиками, соответствующими определенным модам колебаний.

Для обеспечения точной рамановской спектроскопии можно использовать различные инструменты и детекторы. Обычно используются лазерные источники, такие как лазеры на ионах аргона или гелий-неоновые лазеры. Дисперсионные спектрометры и спектрометры с преобразованием Фурье являются двумя основными типами используемых спектрометров, причем первый из них более распространен. Детекторы, такие как устройства с зарядовой связью (ПЗС), заменили фотоумножители (ФЭУ) для обнаружения сигнала.

Помимо композиционного и структурного анализа, рамановская спектроскопия используется в промышленности материалов для целей контроля качества. Он помогает контролировать целостность стекла и керамических материалов в процессе производства, чтобы гарантировать их соответствие отраслевым стандартам. Рамановская спектроскопия также полезна для исследования причин отказов стеклянных или керамических деталей.

В недавних исследованиях структура и химическая стабильность теллуридных стекол были изучены с помощью рамановской спектроскопии. Были выявлены ошибки, возникающие из-за лазерных модификаций или кристаллизации во время сбора данных. Также было обнаружено, что быстрый процесс окисления, происходящий на поверхности теллуридного стекла, является частым источником ошибок. Для решения этих проблем необходимы дальнейшие исследования.

В заключение отметим, что рамановская спектроскопия — универсальный метод анализа стекла и керамических материалов. Это дает ценную информацию об их составе, структуре и свойствах. По мере развития технологий применение искусственного интеллекта и спектроскопии на основе машинного обучения улучшает обработку спектров комбинационного рассеяния света и расширяет потенциал этого метода в различных отраслях.

источники:

– WZR Ceramic Solutions, 2022. Рамановская спектроскопия – ключ к исследованию керамики.