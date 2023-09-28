Новая миссия по исследованию темных веков Вселенной

Небольшой радиотелескоп LuSEE-Night отправится на обратную сторону Луны в 2025 году. Миссия, финансируемая НАСА и Министерством энергетики США, направлена ​​на обнаружение радиоволн космического Темного века, произошедшего в 13.4 году. XNUMX миллиарда лет назад. Телескоп станет частью программы НАСА Commercial Lunar Payloads, к которому присоединится еще одна миссия под названием LuSEE-Lite.

Темные века относятся к периоду после Большого взрыва, когда начали формироваться первые звезды и галактики. За это время нейтральный газообразный водород заполнил Вселенную и был ионизирован радиацией. Однако об этой эпохе мало что известно, и LuSEE-Night стремится пролить на нее свет.

Чтобы обнаружить слабые радиоволны средневековья, LuSEE-Night будет расположен на обратной стороне Луны, где нет атмосферы и помех от радиошума Земли. Миссия проверит такие технологии, как антенны и батареи, чтобы увидеть, смогут ли они работать в чрезвычайно холодных условиях лунной ночи.

Исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли строят антенны для LuSEE-Night, длина которых составит 20 футов и которые будут раскручиваться при приземлении. Миссия также будет полагаться на спутник-ретранслятор для связи с Землей, поскольку LuSEE-Night не будет иметь прямой видимости с нашей планетой с обратной стороны Луны.

Миссия рассматривается как предшественник более крупных и амбициозных радиотелескопов на Луне. Ученые предложили построить на обратной стороне Луны радиотелескоп, который мог бы наблюдать весь радиоспектр без помех с Земли. Такой телескоп создаст инженерные проблемы, но может значительно расширить наше понимание Вселенной.

LuSEE-Night будет отправлен на Луну в сотрудничестве с Firefly Aerospace, а ожидаемая продолжительность его миссии составит 18 месяцев.

Источники: НАСА, Национальная лаборатория Лоуренса Беркли.