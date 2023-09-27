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Новый взгляд на сверхмассивные черные дыры и галактики

ByГабриэль Бота

сентябрь 27, 2023
Новый взгляд на сверхмассивные черные дыры и галактики

Астрономы сделали революционное открытие относительно связи между пылью, окружающей сверхмассивные черные дыры, и радиоизлучением светящихся галактик. Это открытие стало возможным благодаря анализу с использованием спектроскопического прибора темной энергии (DESI).

DESI, которая в настоящее время проводит пятилетнее исследование, предоставила оптические данные примерно о трех миллионах квазаров. Квазары — яркие галактики, питаемые сверхмассивными черными дырами. Исследовательская группа обнаружила, что квазары с большим количеством пыли, имеющие более красный цвет, производят более сильное радиоизлучение по сравнению с квазарами с минимальным количеством пыли или вообще без нее, которые выглядят очень синими.

Сверхмассивные черные дыры присутствуют в центре почти каждой известной галактики, включая наш Млечный Путь. В некоторых галактиках ядро ​​содержит большое количество материала, который подпитывает и увеличивает сверхмассивную черную дыру, делая ее активной и энергичной. Это приводит к образованию квазаров, которые являются одними из самых ярких объектов во Вселенной.

Хотя большинство квазаров кажутся ярко-синими из-за присутствия светящегося диска материи, вращающегося вокруг центральной черной дыры, астрономы также наблюдали часть квазаров, которые кажутся ярко-красными. Природа этих красных квазаров остается неясной, но изучение их физики может дать ценную информацию о размерах пыли, окружающей центральную область.

Команда под руководством доктора Виктории Фосетт из Университета Ньюкасла использовала спектроскопические данные DESI для анализа примерно 35,000 XNUMX квазаров и уровней их пыли и сопоставила эту информацию с их радиоизлучением. Их результаты, опубликованные в «Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества», показали, что красные квазары с большей вероятностью будут демонстрировать сильное радиоизлучение по сравнению с синими квазарами.

Связь между покраснением и радиоактивностью в квазарах связывают с мощными истечениями газа из сверхмассивной черной дыры. Эти потоки взаимодействуют с близлежащей пылью, создавая ударные волны и радиоизлучение. Со временем эти потоки очищают центральную область галактики от пыли и газа, обнажая более слабое радиоизлучение голубых квазаров.

Понимание красных квазаров имеет решающее значение для понимания долгосрочной эволюции галактик. Доктор Фосетт выразил волнение по поводу открытия тысяч ранее редких красных квазаров и заявил, что они находятся на грани полного понимания их природы. Это последнее исследование демонстрирует важную роль, которую красные квазары играют в эволюции галактик, проливая новый свет на влияние сверхмассивных черных дыр.

источники:

– Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: «Красные квазары издают радиосигналы громко из-за отсутствия пыли, а не из-за положительных отзывов» (2021 г.)
– Пресс-релиз Университета Ньюкасла: «Открытие красных квазаров жизненно важно для понимания эволюции галактик» (2021 г.)

By Габриэль Бота

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