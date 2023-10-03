Ученые готовятся исследовать темные века Вселенной с помощью лунной миссии

Ученые приступают к новаторской миссии по исследованию Темных веков Вселенной, 400-миллионного разрыва в космической истории, предшествовавшего рождению звезд. Эпоха, известная как Темные века, осталась неуловимой из-за отсутствия конкретного радиосигнала, который можно было бы измерить с Земли. Однако новаторский проект под названием «Ночь экспериментов по электромагнетизму лунной поверхности» (LuSEE-Night) призван изменить ситуацию.

LuSEE-Night, запланированная к лунной экспедиции в 2025 году, представляет собой совместную работу НАСА, Министерства энергетики, Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, Брукхейвенской национальной лаборатории, Калифорнийского университета в Беркли и Университета Миннесоты. Проект предполагает строительство антенны, которая попытается обнаружить древние радиоволны средневековья.

Обратная сторона Луны обеспечивает идеальную среду для обнаружения неуловимого сигнала, поскольку здесь царит девственная радиотихая обстановка. Однако суровые лунные условия представляют собой серьезные проблемы для проекта. LuSEE-Night должен выдерживать экстремальные перепады температур: от -280 градусов по Фаренгейту во время лунной ночи до 250 градусов по Фаренгейту в течение лунного дня. Кроме того, прямая связь с экспериментом невозможна, поскольку обратная сторона Луны никогда не обращена к Земле. Поэтому для передачи данных будет использоваться спутник-ретранслятор.

Несмотря на эти препятствия, научный потенциал LuSEE-Night огромен. В случае успеха проект может открыть путь для дальнейших экспериментов и предоставить ценную информацию об эволюции Вселенной.

Во времена Темных веков, которые произошли после Большого взрыва и до образования первых звезд, во Вселенной доминировал газообразный водород. Ученые предполагают, что этот водород поглощает энергию космического микроволнового фона (CMB), потенциально оставляя после себя обнаруживаемые радиоволны. LuSEE-Night будет прослушивать частоты от 0.5 до 50 мегагерц в надежде уловить этот слабый сигнал.

Чтобы отфильтровать изменения сигнала, вызванные другими небесными телами, команда из лаборатории Беркли конструирует проигрыватель, который будет периодически вращать антенны. Ожидается, что окончательная антенная подсистема будет доставлена ​​к январю 2024 года для интеграции с другими компонентами LuSEE-Night.

Эксперимент будет доставлен на Луну будущим рейсом Commercial Lunar Payload Services (CLPS), выполняемым Firefly Aerospace. Ожидается, что данные будут собираться в течение 18 месяцев, что потенциально позволит сделать новые открытия об истории Вселенной и нашем месте в ней.

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